Negozi, supermercati e centri commerciali aperti o chiusi l’8 dicembre 2022 a Roma e nel Lazio? Orari e info utili

Abbiamo dato il benvenuto al mese di dicembre da pochi giorni e domani è festa. Sì, perché è il giorno dell’Immacolata, quello che da tradizione dà il via a tutto il periodo natalizio: tra case addobbate, lucine, alberi da decorare. C’è chi, poiché l’8 dicembre quest’anno cade di giovedì, ne approfitterà per fare un weekend lungo, chi dovrà, invece, accontentarsi di una ‘breve’ pausa dal lavoro. Che, insomma, non è niente male. Molti, infatti, dedicheranno questa giornata al totale relax, in famiglia. Ma c’è anche chi sta pensando di andare nei centri commerciali e di fare la corsa allo shopping natalizio. La domanda, quindi, è una: negozi e gallerie di Roma e di tutto il Lazio sono aperti, anche se è un giorno di festa?

Ponte dell’Immacolata: quali sono i luoghi più belli del Lazio da visitare l’8 dicembre

Quali sono i centri commerciali aperti a Roma l’8 dicembre

Buone notizie per chi ha intenzione di fare shopping al ‘caldo’ nei centri commerciali della Capitale. Le gallerie, infatti, resteranno aperte giovedì 8 dicembre, nonostante sia la Festa dell’Immacolata e questa data sia in ‘rosso’ sul calendario. Nella Capitale il Maximo Shopping Center sulla via Laurentina sarà aperto dalle 10 alle 21 (i ristoranti fino alle 23), il Valmontone Outlet chiuderà alle 21, mentre il centro commerciale di Castel Romano sarà aperto dalle 10 alle 20. E non finisce qui. Saranno aperti anche i negozi di Roma Est, Euroma2, Porta di Roma, i Granai e Aura. Pronti per fare shopping e iniziare a mettere sotto l’albero i vari pacchetti? Resteranno aperti, salvo cambiamenti, anche i grandi negozi delle catene più famose, come Ikea, Leroy Merlin, Decathlon. Così come tanti altri negozi, soprattutto in centro.

I supermercati che resteranno aperti

Non solo negozi e centri commerciali. Anche alcuni supermercati della Capitale (e del Lazio) saranno aperti. Sarà facile, infatti, trovare un Esselunga aperto l’8 dicembre, ma lo stesso varrà anche per quelli della catena Todis, Panorama, Conad. Saranno aperti quasi tutti, chi ha dimenticato di comprare qualcosa non avrà problemi, ma è sempre bene controllare gli orari di apertura e chiusura sui siti ufficiali: c’è, chi infatti, farà solo mezza giornata. E chi, invece, non si fermerà.