Nek, chi è la moglie Patrizia Vacondio: età, lavoro, Instagram, foto, figli

Oggi pomeriggio, subito dopo la prima puntata di Domenica In, Nek e Carolina Di Domenico saliranno sul palco, all’arena di Verona, per presentare lo speciale Tim Music Awards Dalla Radio al Palco. Con loro tantissimi artisti, che si esibiranno e faranno divertire il pubblico. Ma chi è la moglie di Nek, all’anagrafe Filippo Neviani?

Quando si sono sposati Nek e Patrizia Vacondio

Nek e sua moglie Patrizia si sono sposati nel 2006, dopo ben 10 anni di fidanzamento. Un amore solido, forte, dal quale è nata la figlia Beatrice, la secondogenita della donna. Che aveva già un’altra figlia, Martina, frutto di una relazione passata.

Chi è la moglie, il tradimento, la storia d’amore

Patrizia è nata a Sassuolo nel 1973 e con Nek è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine. Tra alti e bassi. La coppia, infatti, ha dovuto superare tanti ostacoli e Patrizia ha deciso di perdonare il tradimento di Nek. Ora, dopo il momento ‘no’, i due sono felici e affiatati. Come non mai. Tanti, infatti, gli scatti che pubblicato su Instagram, spensierati e innamorati. Su Patrizia, invece, non abbiamo molte informazioni e non sappiamo di cosa si occupa nella vita.

Instagram

Patrizia ha un profilo Instagram e con l’account @patriziavacondio vanta oltre 36 mila followers.