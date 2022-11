Nicola Zingaretti, chi è la moglie Cristina Berliri: età, lavoro, curriculum, figli, Instagram

Uno degli uomini che è stato per diversi anni alla guida della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha di recente speso grandi parole di elogio per la moglie, Cristina Berliri, con lui da diverso tempo e dalla quale ha avuto anche delle figlie. I due sono legati da tanto, tantissimo tempo, nonostante i tanti impegni istituzionali e nonostante i tanti problemi per la coppia, che ne ha viste di tutti i colori durante gli anni di affiatamento.

Cristina Berliri: biografia

Cristina Berliri è la moglie dell’uscente Presidente della Regione Lazio (PD), Nicola Zingaretti. I due si sono conosciuti presto, quando erano ancora giovanissimi – tra i banchi del Liceo, a quanto pare dalle indiscrezioni – e da allora non si sono mai più lasciati, anche se spesso non sono mancati i tira e molla classi delle grandi coppie durature. Tira e molla che però non hanno mai veramente minato la loro unione, il loro affiatamento e rispetto reciproco. Come dichiarato qualche tempo fa dallo stesso Zingaretti in una intervista a Il Fatto Quotidiano: ”Poi più volte ci siamo lasciati e rimessi insieme. Ci conosciamo benissimo, ci vogliamo bene e ci siamo sempre cercati. Tutta la vita. Cristina è di un rigore etico assoluto: sul lavoro, nel rapporto con le persone, con sé stessa. Ha dei principi e vive su questi principi senza farsi e fare sconti. Una cosa bellissima, questa, che ha trasmesso alle nostre figlie.”

Quanti anni ha?

Per il resto, sfortunatamente per i tabloid rosa, della donna non si hanno altre informazioni a riguardo da poter trasmettere. Lei non ama molto i riflettori, e si è sempre tenuta molto lontana dalla scena pubblica, anche in considerazione della carriera di suo marito. Non sappiamo neppure l’età della donna, sebbene sia ipotizzabile che, avendola incontrata per la prima volta al liceo, potrebbe esser coetanea di Nicola Zingaretti.

La carriera, la famiglia, le figlie

Per quanto riguarda, invece, la carriera, quello che sappiamo è che Cristina Berliri è dirigente della Divisione II Politiche per l’inclusione e la promozione della coesione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nella sua carriera passata, fino al 2008 ha svolto attività di ricerca sulla valutazione delle politiche pubbliche e su equità ed efficienza di modelli alternativi di garanzia del reddito. Probabilmente, ancora oggi, Cristina Berliri e Zingaretti vivono insieme nel rione Prati a Roma, insieme alle due figlie.