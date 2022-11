Quanto guadagna Nicola Zingaretti? Lo stipendio dell’ex Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti ha segnato la storia della politica di Centrosinistra italiana, essendo stato tra il 2019 e il 2021 il Segretario del Partito Democratico. E’ stato anche, per quasi dieci anni, il Presidente della Regione Lazio. Dopo essere stato eletto deputato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni da presidente di Regione, con le elezioni regionali nel Lazio che, di conseguenza, si terranno con qualche mese di anticipo.

Lo stipendio di Nicola Zingaretti

Nicola Zingaretti è quello che si può definire un politico di professione. Come abbiamo visto, dopo la gavetta nel Pci e aver fatto una esperienza da eurodeputato, è stato il segretario del Partito Democratico oltre che presidente della Regione Lazio. A Bruxelles un eurodeputato guadagna considerando tutte le varie voci tra i 16.000 e i 19.000 euro al mese, con l’importo che può variare a seconda della frequenza con cui si è partecipato alle sedute.

In qualità di Presidente di Regione del Lazio, come si può leggere sul sito della Regione il presidente percepisce una indennità di carica mensile pari a 7.600 euro lordi, alla quale bisogna aggiungere ogni mese una indennità di funzione da 2.700 euro lordi e i rimborsi per le spese di mandato pari a 3.500 euro sempre lordi. In totale quindi come presidente di Regione del Lazio per Nicola Zingaretti incassa 13.800 euro lordi, il tutto per dodici mensilità. Una cifra questa che rappresenta il limite massimo che può essere percepito in Italia da un presidente di Regione.

Nella dichiarazione dei redditi 2014, relativa al 2013 come periodo di imposta ovvero quando è diventato governatore, Nicola Zingaretti ha fatto registrare un reddito imponibile complessivo pari a 137.460 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2013 del segretario dem, relativa a prima del suo arrivo alla guida della Regione, il reddito imponibile complessivo dichiarato ammontava a 100.975 euro. Ora che è diventato deputato, Zingaretti diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.