Roma, stipendi raddoppiati per i consiglieri comunali: ecco quanto guadagneranno

Periodo di crisi per milioni di italiani e famiglie in difficoltà, tra bollette che aumentano e rincaro dei prezzi. Crisi sì, ma non per tutti: i consiglieri di Roma presto vedranno il loro stipendio raddoppiare. E quella che sembrava solo un’ipotesi, ora pare una certezza: il nuovo governo, come ha spiegato il quotidiano La Repubblica, ha dato il via libera e maggioranza e opposizione sembrerebbero pronte a votare l’aumento dello stipendio.

Quanto guadagneranno i consiglieri di Roma e il Sindaco

La delibera è stata protocollata giovedì e l’atto verrà esaminato lunedì dalle Commissioni Bilancio e Roma Capitale. Pare che con questo nuovo documento si vada ad eliminare il meccanismo dei gettoni di presenza, ma l’aumento degli stipendi sembra assicurato. E il gioco è fatto. Fino alla fine dell’anno Roberto Gualtieri andrà a guadagnare 11.579,62 euro lordi al mese, che nel 2023 diventeranno 12.508,14 e 13.800 nel 2024. Discorso diverso, invece, per i consiglieri: a loro spetteranno 5.210,83 euro al mese fino al 2022, poi 5.286,66 nel 2023 e 6.210 per le dodici mensilità del 2024.

La cifra è lorda, ma al netto, a partire dal 2024, si parla di 3.600 euro al mese. Un aumento rispetto ai 2.100 euro di oggi. Ora, però, bisognerà votare: da una parte ci sono i sostenitori, dall’altra quelli che non vedono di buon occhio la misura.

I gettoni di presenza non ci saranno più?

Maggioranza e opposizione, in ogni caso, a giorni dovrebbero votare la delibera, quella che elimina i gettoni di presenza e che stabilisce la nuova indennità onnicomprensiva di funzione. I consiglieri, quindi, dovranno presenziare a un minimo di 20 sedute, tra commissioni e convocazioni, per ottenere l’indennità piena. Ora bisogna solo andare al voto e capire se effettivamente, forse dopo Natale, ci sarà l’aumento degli stipendi. In un periodo ‘nero’ per la maggior parte degli italiani.