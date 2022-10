Roma, il voto dei cittadini al primo anno di Gualtieri: sufficienza nei trasporti, bocciato su rifiuti e igiene urbana

Roma. Giornate dure per i cittadini, ma non è una novità: i treni della Roma Lido all’improvviso mancano, e molti lavoratori restano a piedi. Sarebbe anti-scientifico chiedere un giudizio sull’operato capitolino proprio in queste ore, perché i dati ”a caldo” sono sempre abbastanza smisurati. Un buon cavallo si vede sempre alla fine, oppure durante il tragitto, appena compiuti le prime centinaia di metri.

Il monitoraggio dell’Agenzia Acos: la qualità della vita a Roma

Per questo l’Agenzia capitolina di controllo dei servizi (Acos) ha monitorato tutti i giorni, per un anno, l’andamento del governo del Sindaco Gualtieri e ne ha ricavato l’opinione dei cittadini. In sintesi, per i romani la qualità dei servizi pubblici migliora, ma di poco, non è abbastanza. Mentre l’igiene, i rifiuti e le condizioni in cui versano le strade sono ancora in negativo nei giudizi.

La qualità del trasporto pubblico locale: voto 6

Questo è un dato in crescita nell’indice di gradimento dei cittadini. Secondo il sondaggio di Acos – pubblico sul sito ufficiale – durante il primo anno dell’amministrazione Gualtieri, il trasporto pubblico sarebbe in leggero aumento nel gradimento cittadino: il voto medio dato dagli intervistati, in ogni quadrante della Capitale, supera la sufficienza per tutte e quattro le voci dell’indagine: 6,3 per le metropolitane (6,7 l’anno precedente), 6,2 per autobus e tram (5,72 l’anno precedente), 6,5 per i taxi (5,79 l’anno precedente) e 6,1 per le soste su strisce blu. Per tutti i servizi è stata, dunque, registrata una crescita in positivo.

Parcheggi in strada: voto insufficiente

Per quanto riguarda i parcheggi in strada, disponibilità, comodità, numero, invece, il voto medio è in calo rispetto agli anni precedenti e alle precedenti amministrazioni.

Rifiuti e igiene urbana: voto 5-

In negativo, purtroppo, le votazioni dei cittadini per quanto riguarda la questione rifiuti e l’igiene urbana: rispettivamente 4,6 e 4,7. Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda la pulizia delle strade, le punte di gradimento più basse si riscontrano soprattutto nel municipio XIII (4,6), seguono i municipi I, VIII e XI (4,7). Mentre, d’altro canto, i municipi che si classificano meglio e presentano valutazioni vicine o superiori al 7, sono il II e il IX.