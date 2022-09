Roma, crollo al Globe Theatre, 11 feriti. Gualtieri: ‘Accerteremo le responsabilità’

Una scala che cede, decine di ragazzi che erano lì per una visita scolastica che tentano la fuga. Qualcuno che resta ferito, fortunatamente non in modo grave. Questo è quello che è successo ieri, poco dopo le 13, al Globe Theatre di Villa Borghese, dove si è registrato un crollo parziale di elementi strutturali. All’indomani di quell’incidente, che poteva trasformarsi in tragedia, il Sindaco di Roma è chiaro: bisogna indagare, capire di chi sono le responsabilità. E la domanda che si ripete è la stessa: si poteva evitare?

Le dichiarazioni di Gualtieri

“Appena ho appreso la notizia del crollo della scala al Globe Theatre, ho voluto recarmi immediatamente sul posto per verificare di persona quanto accaduto – ha spiegato il Sindaco di Roma. Che ha ribadito: “Resta inaccettabile che sia crollata la scala di un teatro. Per questo ora dovrà esserci un’inchiesta per capire le cause e le eventuali responsabilità di un incidente che non doveva accadere. Continuo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi di questo episodio che non deve mai più ripetersi”. Poi il ringraziamento ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e al personale sanitario, che hanno soccorso i ragazzi. E li hanno messi al sicuro. Perché quella gita ‘scolastica’ si poteva trasformare in tragedia e oggi il racconto sarebbe stato, purtroppo, diverso.

Come stanno i ragazzi

Il bilancio poteva essere drammatico, ma fortunatamente i ragazzi, quelli rimasti, feriti, stanno bene. E nessuno di loro ha riportato gravi traumi.

“Al triage – ha spiegato l’assessore D’Amato – sono risultati tutti codici verdi e gialli, nessuno è in condizioni preoccupanti. I soccorsi sono stati tempestivi”. Ma ora bisognerà indagare e capire cosa sia successo. Di chi sono le responsabilità? Il dito va puntato contro una cattiva manutenzione? Restano le domande, per il momento senza risposta. Spetterà a chi seguirà il caso fare chiarezza.