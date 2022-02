Francesco Boccia, chi è il marito di Nunzia De Girolamo: età, carriera, politica, figli, altezza e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Nunzia De Girolamo, ma conosciamo meglio il marito Francesco Boccia!

Francesco Boccia: chi è, età, carriera politica

Francesco Boccia è nato a Bisceglie il 18 marzo del 1968 ed è un politico e accademico italiano, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte bis. Boccia è laureato in Scienze Politiche e nel 1994 ha ottenuto un MBA presso l’Università Bocconi di Milano. Poi si è dedicato completamente all’attività politica. Ma non solo. A questa ha anche affiancato la carriera accademica e dal 2016 è presidente del Centro di Ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies presso l’Università degli Studi del Molise.

Francesco Boccia, chi è la moglie Nunzia De Girolamo: figli

Francesco Boccia ha avuto una storia d’amore con Benedetta Rizzo e dal loro rapporto sono nati Edoardo e Ludovica. Nel 2011, invece, si è sposato civilmente con l’allora deputata del Popolo della Libertà Nunzia De Girolamo: dal loro amore è nata Gea.

Francesco Boccia: Instagram

Francesco Boccia ha un profilo Instagram e con il suo account @francescoboccia_ufficiale è seguito da oltre 12 mila followers.