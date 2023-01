Fosca Innocenti 2, anticipazioni 20 gennaio 2023: trama episodi della seconda puntata

Vanessa Incontrada è tornata a vestire i panni della Vicequestore di Arezzo nella serie Fosca Innocenti 2. Dopo il primo appuntamento di venerdì 13 gennaio 2023 è tempo di capire cosa potrebbe accadere tra soli sette giorni nel secondo episodio. Quali sviluppi ci saranno nella trama e nei casi con cui è alle prese Fosca? Quali colpi di scena dovremmo attenderci? Ecco allora tutte le anticipazioni su cosa vedremo in tv il prossimo 20 gennaio.

Cosa è successo nella prima puntata di Fosca Innocenti 2

Abbiamo ritrovato Fosca Innocenti alle prese con crimini di Provincia sempre più impegnativi e difficili da risolvere. Ma non sarà sola. Anche in questo secondo capitolo la Vicequestore può contare sulla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile: Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), Pino Ricci (Francesco Leone) e la nuova arrivata, Rita Fiorucci (Caterina Signorini).

Fosca Innocenti 2, quante puntate sono? Quando finisce la serie con Vanessa Incontrada

Anticipazioni seconda puntata Fosca Innocenti 2 venerdì 20 gennaio 2023

La nuova stagione si presenta con una narrazione ancora più avvincente e forte, declinata tuttavia sempre sui toni della commedia sentimentale con sfumature di elegante melò. Ma come proseguirà la storia? Cosa vedremo nella seconda puntata in onda venerdì 20 gennaio 2023? A fare da collante alle vicende dei protagonisti troveremo sempre l’unicità dei paesaggi della Toscana ma anche i risvolti della vita privata di Fosca. In tal senso vedremo cosa accadrà nel rapporto con Cosimo (Francesco Arca). Anche nel secondo appuntamento non mancheranno i colpi di scena e situazioni inaspettate con le quali la protagonista dovrà fare i conti.

In aggiornamento



Quante puntate sono e quando finisce la serie con Vanessa Incontrada

Come per il primo capitolo anche Fosca Innocenti 2 proseguirà sul solco delle quattro puntate. Se non subentreranno cambiamenti di palinsesto la serie, in onda in prima serata ogni venerdì su Canale 5, terminerà il prossimo 3 febbraio. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con il Comune di Arezzo, con la Toscana Film Commission e con la Fondazione Arezzo.