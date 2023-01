Fosca Innocenti 2, anticipazioni prima puntata: cast e trama episodi di venerdì 13 gennaio 2023

Fosca Innocenti 2, ecco tutte le anticipazioni della prima puntata. Torna da stasera in tv l’amata e seguitissima dal pubblico serie televisiva che vede come protagonista la showgirl Vanessa Incontrada. Ritroveremo così le vicende del Vicequestore di Arezzo alle prese con nuovi casi da risolvere e, chiaramente, con intrighi anche nella vita personale. Ma cosa vedremo in questa nuova stagione? Scopriamo insieme in questo articolo.

Anticipazioni Fosca Innocenti 2 prima puntata venerdì 13 gennaio

Fosca Innocenti è alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile. La nuova stagione ha una narrazione ancora più avvincente e forte, declinata tuttavia sempre sui toni della commedia sentimentale con sfumature di elegante melò; sullo sfondo l’unicità dei paesaggi della Toscana a fare della seconda stagione di Fosca Innocenti un appuntamento imperdibile per tutti i fan e telespettatori di Canale 5. Vita professionale ma anche amore: sì perché per Fosca non c’è solo il lavoro, ma anche il legame con Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca: un sentimento che verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, misurarsi con tanti colpi di scena e situazioni inaspettate.

Il cast della nuova stagione

Questo il cast completo di Fosca Innocenti 2. Oltre a Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti e Francesco Arca che interpreta Cosimo troveremo:

Giulia De Falco (Desirée Noferini),

Rosa Lulli (Cecilia Dazzi),

Pino Ricci (Francesco Leone)

La nuova arrivata Rita Fiorucci (Caterina Signorini)

Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi,

Sergio Múniz come José Rodriguez,

Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta

Quindi le altre grandi conferme dalla prima stagione, come Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Claudio Bigagli e Irene Ferri.

Quante puntate sono e quando va in onda Fosca Innocenti 2

L’appuntamento è da stasera venerdì 13 gennaio, in prima serata su Canale 5 per 4 appuntamenti totali. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto di serie di Dido Castelli e Graziano Diana, sceneggiature di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.