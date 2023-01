Francesco Arca: chi è, età, carriera, altezza, chi è la moglie, figli, oggi, Fosca Innocenti 2, foto e Instagram

Dopo la pausa natalizie e quelle tre puntate speciali che hanno tenuto compagnia al pubblico di Canale 5, oggi torna Verissimo. E Silvia Toffanin, per la prima puntata del 2023, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Proprio come farà l’attore Francesco Arca, che da venerdì 13 gennaio ritornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione di Fosca Innocenti nei panni di Cosimo.

La scheda di Francesco Arca

Nome: Francesco

Cognome: Arca

Età: 40

Altezza: 182 cm

Professione: Attore, Modello

Fidanzata: Irene Capuano

Figli: Maria Sole, Brando Maria

Dagli esordi al debutto

Francesco Arca è nato a Siena il 19 novembre 1979. All’età di 9 anni, purtroppo, Francesco ha perso suo padre in un tragico incidente sul lavoro (il padre era un paracadutista). Nonostante la sua infanzia difficile, Francesco si è sempre saputo rialzare e, rimboccandosi le maniche, ha raggiunto grandi obiettivi. E oggi è un noto attore, conosciuto e amato. Lui ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2004 esordendo nel programma Volere o Volare, condotto da Maria De Filippi. Sempre nel 2004 sale sul trono di Uomini e Donne. Nel 2006 partecipa al reality show La Fattoria, sempre nello stesso anno posa anche nudo per un calendario.

I successi in tv

Tra il 2009 e il 2013 recita in diversi film e serie TV come Scusa ma ti voglio sposare, Don Matteo 7, Le tre rose di Eva, Rex e James Bond: Spectre. Nel 2017 partecipa al reality show Pechino Express in coppia con Rocco Giusti. Nello stesso periodo è stato protagonista della fiction Sacrificio d’amore su Canale 5 e ora lo rivedremo di nuovo in tv, sempre sulla stessa rete, nella seconda stagione di Fosca Innocenti. Al fianco dell’amica e collega Vanessa Incontrada.

Chi è la compagna, vita privata

Ma veniamo alla vita privata Francesco Arca è stato fidanzato con diverse bellezze del mondo dello spettacolo e non, come Laura Chiatti, Luisa Corna, Jennipher Rodriguez e Anna Safroncik. Ma il suo amore, nonché la sua attuale compagna, è Irene Capuano. Dopo diversi tira e molla, i due fanno coppia fissa dal 2013. Francesco e Irene hanno avuto anche due bambini: Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma.

Francesco Arca punta tutto su Instagram

Francesco Arca è molto seguito su Instagram. Con il suo account @francescoarcaofficial vanta oltre 560 mila followers.