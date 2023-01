Quando inizia Fosca Innocenti 2? Trama della seconda stagione, cast e anticipazioni

Dal 13 gennaio su Canale 5 in prima serata arriva Fosca Innocenti 2. Il secondo capitolo della fortunata fiction Mediaset con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca girata ad Arezzo è pronta a conquistare di nuovo il pubblico italiano dopo il record di ascolti della prima stagione.

Quando partirà la seconda stagione di Fosca Innocenti?

Mentre Canale 5 sta già mandando in onda gli spot che annunciano l’imminente ritorno della serie, è la stessa Vanessa Incontrada che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, annuncia addirittura che di Fosca Innocenti ci sarà un terzo e conclusivo capitolo. Intanto sale l’attesa per il ritorno in tv della serie targata Mediaset tutta ambientata ad Arezzo e prodotta da Banijay Studios Italy. I quattro nuovi episodi della seconda stagione diretti dal regista Giulio Manfredonia, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, andranno in onda da venerdì 13 gennaio 2023, in prima serata, sempre su Canale 5.

Le riprese, in collaborazione con Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo, sono state realizzate tra maggio e luglio di quest’anno interessando per sei settimane varie zone del centro storico aretino. Nei nuovi episodi oltre che per le piazze e le strade del centro storico e per la campagna di Montecchio, ci sarà spazio anche per la Giostra del Saracino: il set è stato infatti allestito in Piazza Grande il 18 giugno scorso per filmare la notturna della famosa rievocazione storica.

In quell’occasione anche giostratori e figuranti del Saracino, si sono prestati alla fiction recitando davanti alle telecamere di Mediaset. Cosa accadrà invece tra Fosca e Cosimo? La trama non è stata ancora svelata dalla produzione ma qualcosa è già trapelato. In questa nuova stagione il rapporto tra il vice questore Fosca Innocenti interpretato da Vannessa Incontrada e l’amico d’infanzia Cosimo alias Francesco Arca, sarà al centro del racconto, diventando ancora più solido e importante.

Le anticipazioni della seconda stagione

Le loro divergenze caratteriali, tuttavia, si faranno sentire e l’arrivo di nuovi personaggi darà filo da torcere alla storia d’amore. Al centro di tutto come sempre i casi da risolvere per il vice questore di Arezzo che con un fiuto infallibile, dirige la sua squadra dal commissariato di piazza Grande. In ogni puntata dei nuovi casi da districare e dei colpevoli da catturare, e poi la grande complicità tra Fosca e Cosimo che prima di innamorarsi erano stati amici per anni.

Ma il rapporto tra i due protagonisti non sarà tutto rose e fiori, anche per l’arrivo di persone che daranno fastidio al loro amore. Sullo sfondo come sempre le suggestive immagini di Arezzo e i suoi scorci più belli. Una cartolina pubblicitaria che per circa un mese sarà diffusa in prima serata da una rete nazionale contribuendo a promuovere bellezze architettoniche, storia, arte e rievocazioni locali. In una recente intervista, i due attori hanno rassicurato i propri fans ufficializzando che la serie è già stata rinnovata per una terza stagione.

Arezzo si candida così a diventare per il terzo anno consecutivo set naturale della fortunatissima fiction di Canale 5. La stessa che mette in moto un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro per gli alberghi in cui per settimane alloggiano attori e addetti, per il catering che quotidianamente si occupa di sfamare tutta la troupe seguendola nei luoghi delle riprese, per i negozi e i ristoranti della città che per un mese e mezzo almeno, ospitano in pianta stabile un centinaio di persone tra protagonisti, manovalanze e troupe televisiva.