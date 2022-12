Fosca Innocenti 2: quando inizia, cast e trama della seconda stagione su Canale 5

Con l’avvio del nuovo anno, i telespettatori di Canale 5 potranno finalmente scoprire come proseguirà la vita di Fosca Innocenti. Da venerdì 13 gennaio 2023, in prima serata, andrà infatti in onda la seconda stagione dell’omonima fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Quattro nuovi episodi, in prima tv assoluta, dove non mancherà Francesco Arca, che tornerà a calarsi nei panni di Cosimo, l’interesse amoroso del vice questore Innocenti.

Fosca Innocenti: la trama della seconda stagione su Canale 5

Intervistati da Sorrisi, la Incontrada e Arca hanno ufficializzato che la serie è già stata rinnovata per una terza e ultima stagione, presumibilmente in video nel 2024. Vanessa ha poi parlato dello sviluppo narrativo nel quale verrà coinvolto il suo personaggio: “Rispetto alla prima, (la seconda stagione, ndDM) ha ancora più forza da tanti punti di vista. Senza sminuire l’importanza dei casi di puntata, al centro c’è il rapporto tra Fosca e Cosimo che non sarà tutto rose e fiori, anche per l’arrivo di persone che daranno fastidio al loro amore”.

Parole a cui ha fatto eco Francesco: “Come in ogni storia d’amore, anche tra Fosca e Cosimo ci saranno delle frizioni dovute sia ai rispettivi caratteri sia all’ingresso di nuovi personaggi. (…) Diversamente da quanto accade di solito, la seconda stagione di Fosca è strutturata ancor meglio della prima, si va più a fondo nei rapporti e c’è più respiro anche nelle storie degli altri personaggi”. C’è quindi tanta curiosità legata alla stagione numero due di Fosca Innocenti, che nella prima annata, che ha debuttato lo scorso febbraio, si è assestata intorno ad una media di 3.500.000 telespettatori con circa il 16,9% di share (con un calo netto dopo la prima puntata).

