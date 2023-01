Guendalina Tavassi, chi è il nuovo fidanzato Federico Perna: età, lavoro, carriera, Instagram

Federico Perna è il nome che negli ultimi mesi è stato associato alla bellissima Guendalina Tavassi, in quando da quale tempo i due sembra essere uniti da una relazione sentimentale che sta andando per il verso giusto, almeno a quanto traspare dai sociale e dalle loro ultime dichiarazioni. I due, come detto, fanno coppia fissa da qualche mese, a seguito del recente divorzio della showgirl dal suo ex marito Umberto D’Aponte. Scopriamo qualcosa di più su Federico Perna.

Chi è il fidanzato di Guendalina Tavassi

Da quello che siamo riusciti a capire, il giovane ed affascinante Federico Perna è nato a Roma e adesso ha 35 anni, ma sulla sua data di nascita non abbiamo notizie, dunque non sappiamo di quale segno zodiacale sia. Molto discreto sulle sue informazioni anche sui social, pare almeno però che la sua età sia confermata.

Lavoro e carriera

Federico Perna, il nuovo fortunatissimo fidanzato di Guendalina Tavassi, non fa parte del mondo dello spettacolo come la sua amata, ma si dedica a tutt’altro. Federico, infatti, gestisce insieme ad un suo socio un locale green di sushi e cibi esotici di molto successo. Il locale e la ristorazione sono le sue grandi passioni, che porta avanti con tanta tenacia. Il suo ristorante, qualora vogliate visitarlo, si trova nella zona di Ponte Milvio, a Roma Nord.

La vita privata e la relazione con Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi e il suo nuovo fidanzato si sono conosciuti grazie al lavoro di Federico. Come ben sappiamo, infatti, la Tavassi ama ordinare il cibo d’asporto, e pare che Federico l’abbia conquistata proprio così, prendendola per la gola. Il suo ristorante è infatti uno dei preferiti dalla show girl. Fra loro, ad ogni modo, le cose vanno a gonfie vele. Il giovane imprenditore di recente proprio su Instagram ha scritto: ”Lei mi ha salvato”. E poi, ancora: ”Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perché la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare MAI.”

Instagram

Federico Perna, ovviamente, non disdegna i social, sui quali condivide spesso i suoi post in compagnia della Tavassi: vanta un seguito di ben 80.600 follower.