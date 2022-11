GF VIP, Edoardo Tavassi è fidanzato? Ecco chi è Lucia

Una delle ultime new entry del Grande Fratello vip è Edoardo Tavassi, il gieffino entrato nella casa di Cinecittà dichiarando di essere single e alla ricerca della sua anima gemella. E sin da subito ha manifestato il suo interesse per Micol Incorvaia, anche se si stanno diffondendo rumors circa il fatto che Tavassi abbia una fidanzata fuori dalla casa.

Il vippone ha una fidanzata

L’indiscrezione sarebbe stata resa nota da Samara Tramontana a casa Pipol che avrebbe dichiarato che Edoardo ha una fidanzata. “Partiamo con Edoardo Tavassi. Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GF Vip dicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza. Edoardo la definisce migliore amica e poco prima del GF sono andati a fare una vacanza insieme. Dice che è la migliore amica, ma persone molto vicine a lui mi hanno detto che secondo loro c’è di più. Pare siano inseparabili e lei adesso gli gestisce i social. Nella casa però lui non ne parla mai. Se è solo un’amica non ci sarebbe nulla di male. Secondo le mie fonti non è solo amicizia tra loro. Pare ci sia un legame più forte”.

Sembrerebbe proprio che Tavassi conviva con la sua fidanzata storica di nome Lucia. Viene indicata come la ex del gieffino, ma sembra invece che i due vivano insieme tuttora. Di fatto la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo e di lei si sa davvero poco, difficile anche reperire fotografie della giovane. Ma chissà cosa dirà Edoardo quando gli verrà ‘ricordata’ la sua convivenza con Lucia…