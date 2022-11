GF VIP, Edoardo Tavassi e il bacio a Micol Incorvaia: si è formata una nuova coppia?

Sembrerebbe che nella casa del Grande Fratello Vip stia per nascere un amore. Che tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi ci fosse del tenero è stato chiaro immediatamente. I due hanno subito fanno notare che tra loro esiste una particolare sintonia. Ma sembra che con il trascorrere dei giorni i due siano sempre più vicini.

Il primo bacio

E Edoardo ha probabilmente voluto sondare fino a che punto può spingersi con Micol perché ha provato a darle un bacio. Un tentativo che non ha colto la ragazza di sorpresa e, soprattutto, non ha creato una reazione di disdegno, anzi… Il bacio a stampo sembra sia stato molto gradito da Micol che ha reagito con un sorriso. Sembra, quindi, che si siano tutti i presupposti per una storia più seria tra i due gieffini. Bisognerà vedere questa simpatia come evolverà all’interno della casa.

Edoardo Tavassi, dal canto suo, parlando con Daniele Del Moro ha dichiarato apertamente di essere preso. “C’è più possibilità che io possa innamorarmi di una Micol che di una Oriana”. Una posizione che l’ex naufrago ha reso chiara sin dall’inizio di questa sua avventura nella casa di Cinecittà quando ha dichiarato di avere un interesse per la sorella di Clizia Incorvaia, che, dal canto suo, sembra ricambiare.