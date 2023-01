Da noi a ruota libera, anticipazioni 15 gennaio 2023: chi sono gli ospiti, le interviste di domenica

Torna domenica su Rai 1, l’appuntamento con “Da noi a ruota libera”, programma condotto da Francesca Fialdini. Anche per la puntata del 15 gennaio, tanti gli ospiti che varcheranno lo studio televisivo e verranno intervistati dalle domande della conduttrice. Per l’occasione, verranno in trasmissioni volti legati al mondo della musica e dei talent show, attori, conduttori e personalità con un passato politico in Italia.

La puntata di Da noi a ruota libera di domenica 15 gennaio

Cristiano Malgioglio, artista poliedrico dagli innumerevoli talenti, Lunetta Savino, tra i protagonisti della seconda stagione di “Lolita Lobosco”, l’attore Pierpaolo Spollon, (“Che Dio ci aiuti” e “La Porta Rossa 3”), e Nunzia De Girolamo, che, dal 21 gennaio, torna nella seconda serata del sabato di Rai 1 con la nuova edizione di “Ciao Maschio” saranno gli ospiti di Francesca Fialdini per la nuova puntata di “Da noi…a ruota libera” in onda domenica 15 gennaio alle 17.20 su Rai 1.

L’obiettivo di “Da noi…a ruota libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

La scorsa puntata

La settimana scorsa, in studio c’è stato un gradito ritorno: l’ex conduttore Nek. Il musicista ha da poco pubblicato l’album “5030”, che festeggia i suoi 50 anni, di cui 30 di carriera. Oltre a lui, in studio si sono alternati Francesca Chillemi, tra i protagonisti dell’attesissima settima stagione della serie campione d’ascolti “Che Dio ci aiuti”, in onda su Rai1 dal 12 gennaio, Pif, conduttore, autore, regista, attore, che dal 9 gennaio torna nell’access prime time di Rai3, alle 20:15, con il suo programma denominato col titolo “Caro Marziano”.