Nunzia De Girolamo parla dell’aborto: ‘Non è una vittoria, ma una sofferenza’

La campagna elettorale prosegue, spesso a colpi di ‘tweet’ velenosi. Politici nei salotti televisivi, dirette su Facebook e Tik Tok, ora che il 25 settembre si avvicina e gli italiani sono chiamati alle urne in anticipo. Proprio ieri a Piazza Pulita su LA7 è intervenuta Nunzia De Girolamo, ex politica esponente del Centrodestra e ora conduttrice di Casa Rai: al centro del dibattito il tema delicato dell’aborto.

Cosa ha detto Nunzia De Girolamo sull’aborto

“Per noi donne l’aborto non è una vittoria, ma una grandissima sofferenza. Quindi è un argomento da trattare con cura, in quanto una donna che decide di abortire si chiederà per tutta la vita come era quel figlio, come sarebbe andata la sua vita in caso contrario, se mai dovesse avere ancora dei figli. Si tratta di una causa di sofferenza, ma anche un diritto acquisito per cui io non ho combattuto, ma la generazione precedente sì, al quale nessuno vuole rinunciare. Compresa la Meloni, che proprio a LA7 ha detto che non toccherà e modificherà la legge” – ha detto Nunzia De Girolamo, che ha trattato un tema così delicato. E ha parlato anche della fragilità della politica sanitaria del nostro Paese.

Il problema dei consultori

“Nei consultori, se andiamo in qualsiasi regione italiana e proviamo ad andare per avere la pillola abortiva che chiaramente chiede delle prescrizioni mediche, tu non trovi un giorno chi ti fa l’ecografia. Un giorno manca il ginecologo, un giorno lo psicologo, ogni volta c’è una carenza di medici”. E da qui i riflettori puntati su una situazione drammatica. “La regione deve garantite che la donna che vuole abortire abbia libero accesso all’aborto” – ha ribattuto De Girolamo. Su un tema così delicato e sentito, spesso finito al centro di polemiche.