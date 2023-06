Non buttare il rotolo della carta igienica ormai finito, vale oro usato così

Perché buttare il rotolo della carta igienica dopo che è finito? Invece, è possibile usarlo in vari modi alternativi.

Ci sono vari modi in cui possiamo contribuire al benessere generale dell’ambiente, anche con azioni apparentemente insignificanti come riciclare rotoli di carta igienica vuoti.

Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza, non importa quanto piccola possa sembrare.

È un segno di razionalità e responsabilità etica mostrare consapevolezza e considerazione per il mondo della natura.

Al giorno d’oggi, è onnipresente per i media riferire costantemente sullo stato precario del nostro ecosistema, avvertendoci del suo imminente collasso.

L’industria sta attualmente subendo numerose trasformazioni, in particolare nel settore automobilistico.

Un cambiamento significativo che entrerà in vigore dall’anno 2035 è la cessazione della vendita di auto che funzionano attraverso la combustione termica.

Diverse case di moda hanno iniziato a incorporare pratiche di sostenibilità nei loro processi produttivi. Una di queste pratiche prevede il riutilizzo di materiali, come la plastica, nella creazione dei loro capi.

Ma c’è un altro prodotto che si accumula come spazzatura in enorme quantità: il rotolo di carta igienica. Vediamo come possiamo riciclarlo.

Rotoli di carta igienica: come riutilizzarli?

Utilizzando rotoli di carta igienica e un vassoio di plastica trasparente che spesso si trova con frutta e verdura nei supermercati, puoi costruire una serra in miniatura nel tuo appartamento per coltivare le piantine, anche nelle stagioni più fredde.

Si può coltivare la propria creatività realizzando piccole sculture di carta e cartone, utilizzando come base rotoli di carta igienica.

Inserendo forme di oggetti o personaggi all’interno dei rotoli, si possono creare una gamma di scene realistiche o fantastiche.

I rotoli di carta igienica possono essere riutilizzati in diversi modi, uno dei quali prevede l’organizzazione dei cavi elettrici.

Questi cavi possono essere arrotolati e inseriti nei tubi per una facile conservazione e recupero. La stessa tecnica può essere applicata ad altri tipi di cavi, come i collegamenti di stampanti o scanner.

Inoltre, l’utilizzo di rotoli di carta igienica per arrotolare i cavi di asciugacapelli, frullatore o altri elettrodomestici può renderli più maneggevoli e comodi da riporre in cassetti, scatole o porte.

Le persone con lunghe trecce possono scegliere di utilizzare rotoli di carta igienica in alternativa ai rulli più grandi quando tentano l’acconciatura “svedese”.

Questa tecnica consente di ottenere serrature eleganti e ordinate senza ricorrere a uno strumento di raddrizzamento.

La piega svedese può essere eseguita su capelli umidi che sono stati asciugati con un asciugamano. Per fissare i rotoli in posizione, si possono usare forcine con meccanismo a molla.

Per organizzare i lacci delle scarpe e come contenitori

I rotoli di carta igienica si sono dimostrati una soluzione pratica per organizzare i lacci delle scarpe e impedire che si aggroviglino o si annodino.

Infilando ciascun laccio attraverso il centro del rotolo e tirandolo avanti e indietro, il laccio si fisserà saldamente alle pareti del rotolo e rimarrà in posizione.

In alternativa, puoi arrotolare i lacci delle scarpe attorno all’esterno del rotolo e infilare le estremità all’interno per evitare che vadano fuori posto.

Per massimizzare lo spazio in valigia, prendi in considerazione l’utilizzo di rotoli di carta igienica come contenitori per calzini e altra biancheria.

Questo ti permetterà di sfruttare ogni centimetro di spazio. Inoltre, i rotoli di carta igienica possono essere riutilizzati per proteggere oggetti delicati durante il viaggio.

Basta inserire polistirolo o cotone idrofilo all’interno del rotolo per fornire un’ammortizzazione extra.

Altri utilizzi alternativi

Riutilizzare i rotoli di cartone della carta igienica può aggiungere un tocco creativo al tuo tavolo da pranzo.

Dipingendoli e decorandoli si possono trasformare in portatovaglioli per tovaglioli di stoffa. Questi supporti possono avere un duplice scopo consentendo di evitare del tutto la stiratura dei tovaglioli.

Basta piegare i tovaglioli, arrotolarli e inserirli all’interno dei rotoli per una comoda stiratura “automatica”.

Indipendentemente dal fatto che le borse della spesa siano realizzate in tela, plastica o sostanze biodegradabili, possono essere piegate ordinatamente e inserite all’interno di rotoli di carta igienica.

Questo ne facilita l’organizzazione e lo stoccaggio nei cassetti della cucina o nei vani dell’auto, garantendone l’accessibilità nei momenti di urgenza.

Riutilizzare i rotoli di carta igienica può essere sia semplice che pratico, e uno dei modi più semplici è creare un portamatite per la scrivania o il tavolo.

Il processo è semplice: attacca i rotoli a una resistente base di cartone riciclato con adesivo, quindi decorali con una varietà di materiali come carta da regalo, giornali o carta velina. Puoi anche dipingerli o colorarli in base alle tue preferenze.

La base perfetta per creare creature affascinanti che affascineranno i bambini è l’umile rotolo di carta igienica in cartone.

Con questo materiale versatile, si può modellare un assortimento di deliziosi animali, tra cui rane, api, orsacchiotti, scoiattoli, gufi e molte altre creature che sicuramente piaceranno.