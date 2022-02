Nuova Ferrari F1-75, foto e caratteristiche tecniche della nuova macchina per il mondiale 2022

Nuova Ferrari F1-75: la monoposto del 2022 viene ufficialmente presentata! Ha nuove bellissime forme che si notano specialmente nella parte anteriore. E’ figlia di un grande lavoro tecnico che forse sarà l’opportunità di riscossa per il team del Cavallino: potrebbe essere grazie proprio a lei che la Ferrari tornerà a lottare per il podio? I piloti sono entusiasti, particolarmente Charles Leclerc, che del resto condivide le fotografie sulla nuova auto proprio sulla sua pagina Instagram.

Nuova Ferrari F1-75: “Questa è una Ferrari coraggiosa”

Sono passati quasi 15 anni dall’ultima vittoria della Ferrari: era il 2007 quando Kimi Raikkonen ha infatti conquistato il mondiale. In quello del 2021 non è andata poi troppo male: Sainz si è posizionato quinto, un buon risultato anche se lontano dal podio (che ha visto vincitore per la prima volta Max Verstappen). Ci sono grandi speranze, da parte di tutti, a proposito della nuova monoposto. “La F1-75 è una vettura completamente nuova. Con questa macchina si completa un percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da squadra, unita e determinata”, ha commentato il team principal della Ferrari, Mattia Binotto. E ancora: “Questa è una monoposto su cui abbiamo messo il meglio di noi, questa è una Ferrari coraggiosa, abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso e vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi di lei”.

Il commento dei piloti: “Le aspettative sono alte”

Così commenta invece Charles Leclerc: “Le aspettative sono alte e vogliamo puntare a grandi risultati nella stagione. La macchina è aggressiva, impressionante. L’obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c’è molto lavoro dietro. Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l’imminente Mondiale. La F1-75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista”. E ancora, invece, Carlos Sainz: “Sono più pronto questa stagione, anche se il 2021 mi è servito per adattarmi alla scuderia. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte. Dovremo lavorare insieme per cercare di vivere un anno ricco di successi. La nuova vettura? È piuttosto estrema e spero che sarà veloce”.

(Foto IG Charles Leclerc)