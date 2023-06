Nuovo volantino Carrefour (market) giugno 2023: giù i prezzi del 50%, i prodotti in promozione

Per il mese di Giugno 2023, è arrivato il nuovo volantino del Carrefour Market. Per l’inizio dell’Estate, la nota catena di supermercati ha deciso di inserire il 50% di sconto su diversi prodotti in promozione. Un’occasione da non perdere per le famiglie, che potranno comprare determinati prodotti alimentari – e non – alla metà del prezzo di mercato, come presentato in tutti gli altri supermercati.

Il nuovo volantino del Carrefour Market per Giugno 2023

Il volantino sarà attivo da domani mattina, lunedì 5 giugno, e durerà fino a metà mese. Il primo super sconto lo troviamo con la tecnologia: lo smartphone REDMI 10C, vostro a soli 114,90 euro (-35% di sconto). A metà prezzo le mozzarelle della Granarolo, che troverete al costo di 2,69 euro a confezione. Poi la birra Peroni, al prezzo di 0,95 a bottiglia da 660 ml (con il -30% di sconto).

I prodotti a metà prezzo

Se giriamo con il nostro carrello, troveremo gli spinaci della Orogel che vengono dati a 1,99 euro a confezione. Nel reparto dei surgelati, le Croccole della Findus a 5,19 euro a confezione. Poi, per la Buitoni, troviamo la “Pizza Bella Napoli Margherita” al costo di 3,09 euro a confezione. Sconti anche sui cartoni dell’acqua, con sei bottiglie di Vitasnella al prezzo di 1,49 euro.

Il risparmio di qualità

Al supermercato si può risparmiare, non tralasciando però la qualità del prodotto. Tra questi prodotti, troviamo i Cream Caramel della Carrefour, al costo di 1,89 euro a confezione. Sempre rimanendo coi prodotti della catena di supermercati, ci sono le zucchine grigliate, vendute al costo di 2,59 euro a confezione. Si conclude con la bevanda vegetale all’Avena, con il prezzo di 1,79 euro a confezione da un litro.

Sconti sui gelati

Per i gelati, la Algida offre i Carte d’Or al costo di 3,25 euro a confezione. Poi, la novità con Maxibon Cono, al costo di 3,49 euro a confezione. Infine, per l’Algida, i Liuk al limone o l’amarena croccante al prezzo di 4,19 euro a confezione.