Volantino Iper Carrefour: sconti imperdibili fino al 50%, dal 5 al 15 giugno 2023

Attivo da domani, lunedì 5 giugno e fino alla metà del mese il nuovo volantino Iper Carrefour! Al suo interno numerosissime promozioni che consentiranno ai consumatori di portarsi a casa innumerevoli prodotti a prezzi davvero imbattili e vantaggiosi. Promozioni e sconti riguardano il banco frigo, quello dei surgelati e freschi e tante golose offerte valide anche sui gelati che in questo periodo dell’anno rappresentano davvero un dolce toccasana oltre che un fresco dessert! Vediamo ora insieme alcuni dei prodotti in promozione.

Nuovo volantino Lidl “Super Offerte”: sconti e promozioni da lunedì 5 giugno 2023

Le offerte del nuovo volantino Iper Carrefour

La catena di supermercati a marchio Carrefour, complice il costante aggiornamento dei propri volantini, permette ai consumatori di scegliere tra una davvero vasta gamma di offerte! In questo modo è possibile fare una spesa ricca, che accontenti tutti e soprattutto portarsi a casa dei prodotti di qualità a prezzi competitivi. Nel novero delle offerte diversi prodotti del banco frigo, del reparto surgelati e freschi, del settore per la colazione e ancora, bibite, vini e birre. In questo nuovo volantino dell’Iper Carrefour è possibile usufruire di sconti anche fino al 50%, ma attenzione, le offerte sono valide da domani, 5 giugno, è fino al giorno 15.

Alcuni dei prodotti in promozione

Tra i prodotti alimentari in promozione abbiamo per esempio la sfoglia Buitoni a 1.29 euro, scontata del 35%, lo stracchino alta qualità o Oggi Puoi Granarolo a 1.79 euro, scontato del 30% e la mozzarella di Bufala DOP Ponte Reale a 2.79 euro. Nel reparto surgelati si segnala invece, scontato del 50% con la carta payback, le Croccole Findus che costano 5.99 euro. Invece, i bastoncini di Merluzzo a marchio Findus a 1.99 euro. Questo solo un piccolo assaggino si quanto è possibile trovare nel supermercato, occorre dunque affrettarsi e non lasciare scappare queste ghiotte occasioni. Di seguito riportiamo alcune foto dei prodotti in sconto.

Il volantino integrale dell’Iper Carrefour è disponibile cliccando QUI