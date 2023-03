Nuovo volantino Lidl Tutto pronto per la Pasqua: offerte imperdibili dal 13 marzo. Con il volantino “Tutto pronto per la Pasqua” e riservato ai clienti “deluxe”, partono le offerte della LIDL per il periodo pasquale. Forti sconti sui prodotti alimentari, che aiuteranno tante famiglie in questo periodo di crisi economica. Si parte con le “Patate Duchesse precotte”, che potrete comprare al prezzo di 1,79 euro a confezione.

Le offerte del nuovo volantino della Lidl

Si continua con i “tortelloni giganti ripieni di ricotta e spinaci o ai funghi”, per impreziosire le domeniche in famiglia. Potrete portarli a casa, dal banco frigo, al prezzo di 1,29 a confezione. Spazio anche per il pesce: una confezione di “astice precotto americano”, la troviamo al prezzo di 9,99 euro. Per il gelato invece, quello al pistacchio con granelle lo troviamo a 1,89 a confezione da 200 grammi: un’offerta imperdibile e che va presa al volo per soddisfare le vostre serate davanti a una serie televisiva o un film.

Con il coupon, sconti anche sui salumi. La bresaola a 1,99 a confezione, invece di 2,49 euro e con il -20% di sconto sul prezzo di mercato. Sulla frutta, offerta per i limoni: una rete al costo di 1,59 euro invece che 2,19 euro, con il -27% di sconto sul prezzo di mercato. Le arance di Ribera DOP, 1,5 kg di rete lo troviamo a 2,15 euro invece che 2,79 euro, con il -22% di sconto sul prezzo di mercato. Per le situazioni da prendere al volo, anche le offerte sulla Corona di Pasqua e i “Saint Patrick’d day donut”.

Entrambe preparazioni in pane, la Corona di Pasqua (dal peso di 280 grammi) sarà vostra al prezzo di 1,99 al pezzo. Per i “Saint Patrick’d day donut”, ogni pezzo lo trovate al modico prezzo di 0,59 euro. Occasione imperdibile per festeggiare, insieme ai vostri figli o amici, la famosa ricorrenza irlandese legata al “Giorno di San Patrizio”.