Sotto prezzi Lidl, offerte imperdibili dal 20 febbraio: sfoglia il volantino

Torna i volantino della Lidl con i “Sotto prezzi”, ovvero delle offerte imperdibili sui prodotti valide fino alla giornata del 20 febbraio. Per questo periodo, la nota catena di supermercati ha pensato a sconti su salumi, bottiglie di pomodoro, birre e merendine, queste adatte sia per la colazione che la merenda pomeridiana.

I sotto prezzi della Lidl per questo periodo

Il “Tagliafresco prosciutto cotto” della Citterio lo troviamo, in questi giorni, a un prezzo di 1,39 a confezione. La “Polpa pezzi di pomodoro” della Mutti, sempre per questo periodo, la troviamo in offerta a 1,09 euro a bottiglia. Una lattina di birra Peroni, potete trovarla oggi a 0,75 euro. Mentre i buonissimi Plumcake della Mulina Bianco, sono vostri a 1,49 euro a confezione. I kiwi, rigorosamente coltivati in Italia, li troviamo a 1,29 euro al kg, con il -27% di sconto.

La “Pizza Regina Alta Margherita” della Cameo, per impreziosire le vostre cene, la portate a casa a 2,39 euro con il coupon, risparmiando il -31% con lo sconto. Le arance rosse di Sicilia IGP sfuse, le troviamo a 1,39 euro al kg con il -30% di sconto. Quattro buonissimi party donuts, ovvero i dolci famosi dei Simpson, li troviamo a 1,99 euro per la marca “Nostro Pane”. Poi, lo sfizioso al formaggio della “Nostro Pane”, vostro a 0,79 euro.

Per la carne, troviamo la salsiccia aperta mantovana a 1,99 euro a confezione da 300 grammi, con il -28% di sconto. Poi, il mini hamburger di scottona lo troviamo a 1,89 euro a confezione, con il -24% di sconto. Il burger di salmone, per chi vuole provare nuovi sapori, vostro a 2,99 euro a confezione da 200 grammi. Poi, i tentacoli di polpo vostri a 7,99 euro, per una confezione da 250 grammi. Poi il “Tagliafresco prosciutto crudo il Poggio” della Citterio, vostro a 1,49 a confezione da 70 grammi. Il succo Ace o Bce della Pfanner, lo troviamo a 1,19 euro per un cartone da 1,5 litri.