Volantino super offerte Lidl: miglior qualità ai prezzi più bassi, gli sconti fino al 22 gennaio

E’ uscito il nuovo volantino della Lidl, denominato “Super Offerte“. Gli sconti offerti dalla catena di supermercati, sarà valida dal 16 al 22 gennaio 2023. Lidl, per l’occasione, promette prezzi più bassi sui propri prodotti. In particolare, su tutto il reparto alimentare: offerte sulla carne, il formaggio, il vino e i biscotti per la colazione.

Il volantino “Super Offerte” della Lidl, valido fino al 22 gennaio

La super offerta arriva anzitutto sul vino. Una bottiglia di vino Merlot Veneto IGT di Casale ai Campi e ottima per accompagnare primi, arrosti di carne, salumi e formaggi, la trovate a 1,99 euro, con il -28% di sconto. Gli hamburger di bovino per il vostro secondo, li troviamo, in una confezione da quattro, a 3.19 eur0, con il -27% di sconto. Sconto pure sul formaggio: l’Emmental bavarese a 2,99 euro, con il -21% di sconto. Per la colazione, i biscotti “Fior di Riso e Latte” della Realforno, li troviamo a 1,49 euro e con il -21% di sconto.

Per la verdura, troviamo il cavolfiore a 1,09 euro al Kg, con il -26% di sconto. Per il pesce, troviamo i tranci di filetto di baccalà salati al prezzo di 4,99 euro, con il -26% di sconto. Poi, troviamo anche il filetto di salmone senza pelle, al prezzo di 3.99 euro a confezione, con lo sconto di -1,00 euro a confezione. Per le “freschissime offerte”, troviamo l’arrosto di manzo della “Dal Salumiere”, al prezzo di 2,39 euro a confezione, con il -25% di sconto.

Per i surgelati, troviamo il merluzzo d’Alaska con panatura aromatizzata della Ocean Sea, a 2.49 euro a confezione. Troviamo poi il Prosecco Treviso DOC Frizzante, con una bottiglia che costa 2,89 euro con il -23% di sconto. Per i salumi, troviamo la bresaola di Black Angus al prezzo di 2.29 euro, con il -28% di sconto. Poi, la fesa di tacchino a fette la troviamo al prezzo di 3,89 euro a confezione, con un super sconto del -27%.