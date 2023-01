Volantino Lidl 2023, le offerte di inizio anno: sconti fino all’8 gennaio

Il nuovo anno è appena arrivato e con lui le grandi offerte da Lidl, uno dei supermercati migliori per il rapporto qualità/prezzo dei prodotti. Il volantino va dal 2 all’8 gennaio e prevede tantissimi sconti su centinaia di prodotti, ma soprattutto alimenti in esclusiva per questa settimana. Lidl, infatti, aderisce all’iniziativa “Veganuary” proposta da varie associazioni, tra cui “Essere Animali” che vede la collaborazione di nutrizioniste come Silvia Goggi e chef come Carlotta Perego. Ecco di cosa si tratta e quali sono le offerte Lidl di questa settimana.

Il volantino Lidl dal 2 all’8 gennaio 2023

Il volantino Lidl di questa settimana è particolarmente speciale perché aderisce al “Veganuary”, cioè la sfida di provare a mangiare vegano per (almeno) il mese di gennaio, così da mangiare in modo più etico e sostenibile. Ultimamente è un’iniziativa sempre più famosa e in cui migliaia di persone si cimentano. Per l’occasione, Lidl ha inserito decine di prodotti vegani che troverete in esclusiva per questa settimana a massimo 3 euro. Sono tutti del marchio Vemondo, la linea vegetale di Lidl.

Prodotti vegetali in esclusiva

Lidl offre una vastissima gamma di prodotti vegetali lavorati e semilavorati e in questi giorni dell’anno la linea viene arricchita ancora di più. I primissimi e più importanti alimenti vegetali sono, ovviamente: frutta, verdura, cereali e legumi. Alcune cose più sfiziose vengono realizzati dalla marca “Vemondo”, che domina il volantino di questa settimana. Ecco alcune offerte e i prodotti in esclusiva: cioccolato vegano ripieno di cookies a 1,59 euro, croissant al cioccolato e muffii alla vaniglia a soli 2 euro circa. Non solo colazione, ma troviamo anche: pesto vegetale a 1,39 euro, vari tipi di tufo a 0,99 centesimi e tantissime salse per condire i vostri piatti! Ma anche ragù vegetale, Burger di verdure e polpettine di legumi.

Volantino Lidl 2023

Il volantino è consultabile sul sito Lidl e può essere anche scaricato in PDF. Per ulteriori sconti consigliamo di scaricare l’App di Lidl, il volantino si trova anche lì, oltre ad un’aggiunta considerevole di bonus e sconti “a sorpresa”. Ogni giorno, infatti, lidl propone nuove offerte in esclusiva sull’app.