Offerte di Capodanno da Expert, arriva il Fuoritutto: sfoglia il volantino, sconti fino al 50% fino all’11 gennaio 2023

Da Expert arriva il Fuoritutto! Sono numerosi gli sconti in arrivo per i clienti della nota catena che fino all’11 gennaio possono portarsi a casa solo il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili. Le promozioni sono iniziate oggi, 27 dicembre e saranno valide, sia online sia negli store fisici, fino all’11 gennaio. Diamo adesso un’occhiata ai prodotti in promozione.

Le promozioni del Fuoritutto di Expert

Ad essere interessati dalle offerte davvero una vasta gamma di prodotti, divisi per categorie. Abbiamo ad esempio quella inerente ai grandi elettrodomestici, quella dedicata ai piccoli elettrodomestici, alla telefonia, all’informatica ed ancora alla Tv, Audio, Video & Foto. Scendendo maggiormente nel dettaglio tra i televisori in offerta segnaliamo il Sony KD43X72KPAEP da 43 pollici a LED a 499 euro invece che a 799. Oppure il Samsung QE55Q60B da 55 pollici a 699 euro invece che a 899.

Telefonini e computer

Per quel che riguarda invece i telefonini segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 11 pro 5G a 299,90 euro invece che a 379.90 o ancora, l’Amazfit Bip 3 è disponibilea a 59.90 euro invece che a 69.90. Per quel che riguarda invece i pc segnaliamo l’offerta relativa all’Acer Aspire 3 disponibile a 499 euro invece che a 729 euro; oppure l’Asus ZenBook a 999 euro invece che a 1199. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tutte le offerte di Expert sono consultabili cliccando QUI