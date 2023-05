Nuovo volantino Lidl XXL, offerte imperdibili dal 15 maggio 2023

E’ arrivato il nuovo volantino della Lidl XXL, che ci propone offerti imperdibili già dalla giornata di oggi, ovvero il 15 maggio 2023. Il volantino inizia con l’esposizione dei prodotti in barattolo “monster”, che per l’occasione interessano la provola a fette (Merivio a 1,49 euro), i carciofi sott’olio (Baresa a 1,99 euro), il budino proteico (della Milbona a 1,99 euro) e il gelato alla vaniglia (Bon Gelati a 3,19 euro).

Il volantino Lidl XXL dal 15 luglio 2023

Per il formato convenienza, in offerta anche i cordon bleau: con carne allevata in Italia, 3,29 euro per una confezione da 735 grammi. Scontata anche la pancetta coppata, che dal salumiere lo troveremo con lo sconto a 1,79 euro a confezione. Per la verdura, le punte di asparagi a 2,99 al kg, regalando 50 grammi in più ai propri clienti sul prezzo. Per i rustici, gli sfiziosi con pomodoro e mozzarella a 0,89 euro, con confezioni da 125 grammi. Anche le ciambelle scontate, con confezioni da quattro Donut a 1,99 euro.

Le offerte sulla carne

Offerte anche sugli straccetti di bovino adulto scottona, al prezzo di 13,99 euro al kg presso il bancone della macelleria. Le braciole di coppa di suino, date invece in offerta a 4,69 euro al kg. Per quello che riguarda il macinato misto di bovino e suino, il costo straordinario è di 3.29 euro al kg. Gli hamburger con le arance di Calabria, fatte dall’Antica Norcineria Calabrese, vengono offerti a 1,99 a confezione. Per le salsicce di bovino con speck, invece, le troviamo al modico prezzo in offerta di 3.79 euro a confezione.

L’offerta sul pescato e altro

Per quello che riguarda il merluzzo, troviamo i tranci di filetto di baccalà salati al prezzo di 5,49 euro a confezione. Troviamo anche la confezione XXL del Kinder Pingui, dove una da 240 grammi viene offerta al prezzo di 2,69 euro. Le noci sgusciate, della Alesto Selection, la troviamo a 6,29 euro per una confezione da 500 grammi.