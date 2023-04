Volantino Lidl dal 24 al 30 aprile 2023: tutti i prodotti in offerta

Lidl non si smentisce mai e sa quando è il momento per concedere ai suoi clienti più affezionati delle offerte e degli sconti assolutamente vantaggiosi, per coccolarli ed incoraggiarli a fare acquisti.

Il nuovo volantino Lidl con le offerte per la settimana

Proprio in questi giorni, infatti, partirà una nuova strepitosa settimana di sconti matti e vantaggi che non potrete di certo farvi scappare. Ovviamente, come al solito, fareste bene a stare sul prezzo e ad affrettarvi, perché le offerte che stiamo per presentarvi non sono eterne – cosa lo è nella vita? – e quindi avranno una scadenza ben precisa. Gli scontri previsti per il prossimo volantino lidl, infatti, inizieranno tra due giorni esatti, a partire dal lunedì 24 aprile 2023 e finiranno domenica 30 aprile 2023. Insomma, a partire da settimana prossima tenete d’occhio tutte le offerte e fate scorta di tutto quello che avete bisogno.

Offerte limitate, dal 24 al 30 aprile: correte!

Lidl, lo ricordiamo, è la grande catena di supermercati tedesca presente da anni in Italia e che continua a stupire tutti i suoi clienti con offerte pazzesche, come l’ultima che volgiamo presentarvi: dal prossimo 24 aprile tantissimi prodotti saranno scontati ed in promozione a partire da 50 centesimi fino a 2 euro. Avete capito benissimo! Si tratta di sconti matti e fantastici che non potrete per nessuna ragione al mondo lasciarvi sfuggire. Dunque, bando alle ciance e iniziamo a sfogliare insieme il fantastico volantino con le offerte strepitose che inizieranno a partire proprio da lunedì prossimo, 24 aprile 2023. Ecco di seguito le pagine del nuovo volantino.

Il nuovo volantino Lidl nel dettaglio

Gli sconti riguardano, nel dettaglio, la gran parte dei reparti della nota catena di supermercati, e quindi potrete giovare delle offerte su tutto quello di cui avrete bisogno nella settimana. Ecco di seguito il nuovissimo volantino lidl con le immagini perfettamente consultabili, basta cliccarci sopra per ingrandire: