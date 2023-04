Volantino Carrefour dall’11 al 26 aprile 2023: tutti i prodotti in offerta

Come di consueto, la catena di supermercati e ipermercati francese, Carrefour, che è anche il quarto più grande gruppo di vendita al dettaglio nel mondo, non manca di offrire ai loro affezionati clienti una serie di offerte. Stavolta lo fa pubblicizzando i suoi prodotti con il volantino ‘Offerte al Top’. Una serie variegata di prodotti a prezzi scontatissimi. Andiamo a scoprirne alcuni…

Prodotti di stagione e grandi offerte

Con l’arrivo della primavera cresce il desiderio di frutta di stagione, come le fragole che Carrefour mette in vendita al 30 per cento di sconto su un chilogrammo di prodotto. Il caffè Splendid, invece, in confezione da quattro pezzi è al 45 per cento di sconto, mentre le pizze Buitoni, una confezione da tre pezzi è a ben 40 per cento di sconti.

Tanti prezzi convenientissimi per ‘i veri artefici delle grigliate’, come: una cassa di birra peroni al 30 per cento di sconto e mostarda, salsa barbacue, mostarda, tutti a prezzi ribassati. Oltre a grana padano al 33 per cento di sconto, mortadella al 40 per cento di sconto e prosciutto, cotto e crudo, oltre a mortadella a prezzi scontati.

Non solo prodotti alimentari, ma anche elettrodomestici, abbigliamento e prodotti per l’igiene

Ma non solo prodotti alimentari, ma anche capi di abbigliamento, tra cui: magliette della North Sales di vari colori al 50 per cento di sconto e pantaloni Carrera sempre al 50 per cento di sconto. Ma anche elettrodomestici: televisioni, lavatrici, friggitrice ad aria con uno sconto che va dal 20 all’80 per cento di sconto. Grandi offerte anche sui prodotti per l’igiene della casa.

Non perdete l’occasione di sfogliare il nuovo volantino Carrefour, Offerte al Top. Gli sconti prendono il via domani, martedì 11 aprile per protrarsi fino al 26 aprile prossimo. Una serie di prodotti a prezzi convenienti che vi consentirà di riempire la dispensa con un grande risparmio di spesa.