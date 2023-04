Quali sono i supermercati aperti in Italia a Pasqua e Pasquetta 2023? Orari di apertura ed elenco aggiornato

Com’è noto, nei giorni di pasqua e pasquetta i supermercati resteranno chiusi. Tuttavia se ci si rende conto di aver dimenticato qualcosa per il pranzo o la scampagnata del Lunedì dell’Angelo, sarà comunque possibile approvvigionarsi in uno dei punti vendita rimasti aperti. Infatti, alcune catene di supermercati hanno deciso di garantire questo servizio ai clienti seppur con orari e modalità differenti da punto vendita a punta vendita. Di seguito l’elenco aggiornato degli orari di apertura dei supermercati che resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta.

Supermercati aperti o chiusi a Roma e nel Lazio a Pasqua 2023? Orari e info

I supermercati chiusi a Pasqua

Il giorno di Pasqua ovvero domani, 9 aprile, la catena di supermercati Esselunga resterà chiusa mentre il giorno successivo, ovvero Pasquetta, si effettuerà orario festivo. Il Pam terrà invece aperto solamente un negozio, ovvero quello di Lignano che effettuerà orario continuato, dalle 9 alle 19. Anche i supermercati del marchio Coop saranno quasi tutti chiusi a Pasqua, fatta eccezione dei punti vendita liguri e di Fiorfood, lo store gourmet di Nova Coop a Torino. Per quel che invece riguarda la Conad, a stabilire le aperture nei giorni di festa i singoli punti vendita. Chiuse per pasqua anche le catene Tosano e Decò. Invece, nel caso di Bennet resterà aperto soltanto il 20% dei punti vendita, ovvero quelli che si trovano nella località maggiormente turistiche. Infine, per la Carrefour l’apertura o meno degli esercizi sarà a discrezione del punto vendita.

La situazione a Pasquetta

Per il lunedì dell’Angelo, ovvero il prossimo 10 aprile, la speranza di trovare un supermercato aperto qualora ci si renda conto di aver dimenticato qualcosa per la tradizionale scampagnata sarà decisamente più alta. Garantita con orario festivo l’apertura dei punti vendita Esselunga, aperti anche i supermercati Pam, eccezion fatta per quello di Campi Bisenzio. Ancora, è bene poi ricordare che alcuni esercizi resteranno aperti fino alle 13 mentre altri tutta la giornata.