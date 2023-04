Ristoranti aperti a Roma a Pasqua e Pasquetta 2023: quali sono e dove mangiare

A Pasqua e Pasquetta, con questo meteo che sembra averci catapultato direttamente nel mese di dicembre, tano che in alcune località del Lazio la neve non è di certo mancata, rimane un’unica cosa da fare: abbandonare ogni speranza per le gite all’aperto e fuori porta, e andarsene a mangiare in un bel ristorante della Capitale, a Roma. E di proposte, certo, non ne mancano, per tutti i gusti. Se volete lasciarvi ispirare, non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

Ristoranti aperti a Roma a Pasqua e Pasquetta 2023: dove andare

Insomma, l’unico problema è l’imbarazzo della scelta, oltre a capire quali sono davvero i ristoranti a Roma che rimarranno aperti per Pasqua e Pasquetta e che saranno pronti ad accogliervi in caso voleste davvero concedersi un bel pranzo in compagnia di amici e parenti. Ecco le nostre proposte per voi.

Pasqua e Pasquetta all’Osteria Fratelli Mori

Qualcuno ne avrà sicuramente sentito parlare. Si trova ad un passo da Piramide, su Via dei Conciatori, e precisamente al civico 10. Per le giornata di Pasqua e Pasquetta, l’Osteria dei Fratelli Mori propone dei menù legati alla grande tradizione di queste feste: coratella con i carciofi, l’abbacchio al forno, la corallina, la torta di formaggio e tutto il resto. Ma occhio alle prenotazioni.

Ristorante L’Oste ai Banchi

Nel grande cuore di Roma, vicino a Piazza Campo de’ Fiori, in via dei Banchi Vecchi 140, ecco imbattersi nel rinomato Ristorante L’Oste ai Banchi, il quale non può mancare alla chiamata della tradizione pasquale con tutti i suoi piatti tipici e tanto amati da tutti: lasagna ai carciofi, la coratella, l’abbacchio con le patate e i dolci pasquali in grandissima quantità. Da provare almeno una volta nella vita – o alla settimana!

Pasqua 2023 al Ristorante Frezza cucina de coccio

Il nome è già tutto un programma: lo troviamo in via della Frezza, dietro piazza Augusto imperatore. Si tratta del nuovo ristorante di Claudio Amendola e che propone i piatti più in voga della cucina romana. Illegale non assaggiare le fettuccine al ragù, abbacchio con le patate e l’imperdibile crema di Maria Luisa.

Pasqua 2023: da Numa al Circo

Infine, con la nostra ultima proposta vi portiamo al Circo Massimo: Numa al Circo, del rinomato executive chef Davide Cianetti. Si parte, ovviamente addirittura con la colazione, il pasto più importane di tutti, per arrivare anche fino a cena, con le grandi specialità della tradizione. La colazione è davvero un’esperienza: la tipica colazione di Pasqua, ovvero con la pizza al formaggio, il casatiello, la coratella, le uova sode e la corallina. Non è mai troppo presto per iniziare i festeggiamenti, insomma.