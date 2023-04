Meteo Pasqua e Paquetta 2023, acquazzoni e schiarite: ecco dove e le previsioni aggiornate per domenica 9 e lunedì 10 aprile

Che tempo farà per questa Pasqua e Pasquetta? Ecco le previsioni meteo che ci saranno in Italia per il 9 e il 10 Aprile. Secondo i meteorologi, si potrebbe pensare a una Pasqua fredda e in balia del maltempo. A differenza delle belle giornate di questi giorni, in quel periodo potrebbe fare la differenza la corrente di aria fredda, spinta dai venti dal Nord Europa. Sarà quindi necessario di munirsi, sperando per l’ultima volta, di sciarpe, cappelli e giacche a vento.

Le previsioni del tempo per Pasqua

Il tempo sarà instabile tra le Regioni d’Italia, dove belle giornate si alterneranno alle piogge su tutta la Nazione. Per il maltempo, si presuppone che i rovesci possano andare ad abbattersi lungo la costa adriatica. A sorprendere, però, anche un altro dato: la possibilità di forti piogge anche al Sud Italia. Nel mirino le città simbolo di quelle zone, come Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Cosenza e Reggio Calabria. Insomma, chi voleva farsi un bel pranzo sul mare dovrà probabilmente escogitare dei “piani B” per le festività pasquali.

Già questo sabato, il freddo potrebbe toccare le mete del nord Italia. Maggiormente indiziate le aree di Aosta, Torino, Milano, Bergamo e Bolzano. In alcune località, soprattutto nei pressi delle Alpi, potrebbe tornare a nevicare, allungando virtualmente il periodo della “settimana bianca”. Il maltempo però, unito al vento freddo, potrebbe non essere un fattore che tocca solamente il Nord Italia. Previste violente piogge sul territorio delle Marche, l’Abruzzo e la Puglia. Dai rovesci, dovrebbero non salvarsi nemmeno le isole come la Sicilia e la Sardegna.

Possibilità di neve a Pasqua

Con il freddo proveniente dal Nord Europa, potrebbero arrivare nevicate nella zona del Centro europeo. Tale situazione non escluderebbe anche l’Italia, con la neve che potrebbe toccare anche quelle località a bassa quota: per questo, a favorire le nevicate potrebbe essere il drastico abbassamento della temperatura.