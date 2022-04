Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta 2022? Gli orari e le info

Mancano davvero poche ore alla Pasqua: molti hanno già iniziato il weekend lungo, gli altri stanno attivando il conto alla rovescia. C’è chi trascorrerà questa giornata in famiglia, chi ne approfitterà per fare una gita fuori porta, tempo permettendo. Ma la domanda di tanti italiani è una: i supermercati e i negozi saranno aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta? D’altra parte, sono giorni festivi, segnati in rosso sul calendario. Gli uffici, le aziende avranno la saracinesca chiusa, ma lo stesso potranno fare i privati.

Quali sono i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2022 in Italia

Molti supermercati la domenica di Pasqua, come è giusto che sia, saranno chiusi. Fanno eccezione, però, alcuni punti vendita che hanno deciso di ‘optare’ per l’orario ridotto. I negozi Pam, per esempio, saranno chiusi, eccetto quello di Lignano che sarà aperto dalle 9 di mattina alle 19. E ancora, alcuni hanno deciso di fare mezza giornata, mentre altri di restare aperti fino a sera. La Coop, per esempio, chiuderà in tutta Italia la domenica di Pasqua, ma fanno eccezione i supermercati della Liguria e alcuni del Piemonte.

I punti vendita Esselunga saranno chiusi il giorno di Pasqua, ma resteranno aperti a Pasquetta (con orario 8-14 o 8-20). Stessa cosa per i supermercati Pam/Panorama, Lidl, Carrefour, Conad, che a Pasquetta alzeranno la saracinesca.

In ogni caso, per sapere con precisione quali sono i supermercati aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, è sempre bene consultare il sito o contattare il singolo punto vendita, che ha modo di decidere in tutta autonomia.

I centri commerciali sono aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta 2022?

Dopo i supermercati, la domanda che sorge è un’altra: i negozi e i centri commerciali saranno aperti? Le grandi catene, come Zara, Ikea, resteranno chiuse il giorno di Pasqua, ma apriranno il Lunedì dell’Angelo con orario continuato. Per i centri commerciali, invece, è sempre bene consultare i siti: nella Capitale, per esempio, Porta di Roma è chiuso entrambi i giorni, mentre Roma Est aprirà a Pasquetta, dalla mattina alla sera.