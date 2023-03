Volantino Carrefour marzo 2023: grandi marche in sconto fino al 50%, prodotti e offerte dal 14 marzo. E’ uscito infatti il volantino “Sulle GRANDI MARCHE sconti imperdibili”, che sarà valido dal 14 al 27 marzo 2023. Sui prodotto, gli sconti varieranno sul 30%, 40% o addirittura 50%. Il 50% di sconto, per esempio, verrà fatto su tutti i prodotti AIA, ovvero bon roll, panati e addirittura salsicce. Stesso sconto anche sul marchio “Casa Modena Liberamente”, che riguarda gli affettati.

Il volantino Carrefour per marzo 2023

Troviamo il 50% di sconto anche sui prodotti del marchio Orogel, che comprende “Crea Tu”, “Verdurì” e “La virtù di zuppa Orogel”. Stesso sconto anche sui prodotti Cirio, che comprendono passate di pomodoro, sughi e polpe. Arriva il 50% di sconto anche sul reparto enoteca, con il marchio “Verga, vini dal 1895”: scontate tutte le bottiglie della serie vinicola Le Morre. In ultimo, stesso sconto sui prodotti di igiene orale “AZ Ricerca”, che comprendono le varie tipologie di dentifricio dell’AZ.

Per il 40% di sconto, troviamo le varie insalate prodotte dal marchio Bonduelle. Con la stessa offerta, seguono le varie merendine prodotte dal marchio Bauli. Sempre con il 40% di sconto, troviamo i detersivi per lavatrice del marchio “Omino Bianco”. Sconti del 40% anche per l’abbigliamento intimo: offerte sui boxer o gli slip del marchio Navigare. Scendendo al 30% di sconto sui vari prodotti, troviamo le bevande del marchio Birra Peroni.

Sempre con il 30% di sconto, anche i prodotti del marchio Pettinicchio. Stesso sconto per il marchio Spontex. Idem per i collant e le calze da donna della Golden Lady. Il 30% di sconto lo troviamo anche sui prodotti della Cellularline e quelli legati alla Brita. Sconto anche del 30% sulla cassetta di fragole, che da 4.28 euro passa a 2,99 euro. Stesso sconto per il finocchio, dove 1 kg arriva a costare 1,49 euro piuttosto che 2.13 euro. Situazione che, come vedete, dovrete saper prendere al volo dalla metà di marzo 2023.