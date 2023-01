Volantino Carrefour 2023, 50 prodotti a metà prezzo: dal 5 al 18 gennaio

Offerte Carrefour gennaio, quali sono le migliori sul volantino? Carrefour è uno dei supermercati con la più ampia linea di prodotti e con le sue grandi offerte, i prezzi sono vantaggiosi, soprattutto in rapporto alla qualità. Con il nuovo anno il volantino è incredibile: più di 50 prodotti saranno a metà prezzo. Ecco la lista completa delle offerte da non lasciarsi sfuggire!

Volantino Carrefour 2023: dal 5 al 18 gennaio

Le offerte dureranno per una settimana e sono davvero imperdibili! Il volantino è consultabile sul sito ufficiale di Carrefour, ma anche sull’app del supermercato. Scaricando e registrandovi sull’applicazione potrete avere offerte imperdibili ed in esclusiva. Dal volantino vediamo moltissimi prodotti a metà prezzo: Pasta Garofalo di grano duro che opassa da 1,70 a 0,85 centesimi, funghi porcini surgelati a soli 2,49 euro anziché 4,99, olive verdi a soli 0, 49 centesimi e fiocchi d’avena a soli 0, 85 centesimi per fare un ottimo porridge per colazione. E’ anche un’ottima occasione per fare scorta di frutta secca dato che le noci sono al 50% di sconto e con soli 2,99 euro potrete averne mezzo chilo.

Prodotti a metà prezzo anche per la casa

Gli sconti non riguardano soltanto il cibo, ma anche moltissimi accessori e prodotti per la casa che sono sempre utili. Ad esempio, due detersivi per lavatrice Dash scendono da 20,98 a soli 10,49 euro, 12 Pile Duracell Plus anziché 12,99 costeranno soltanto 6,49 euro. A metà prezzo c’è anche un estrattore per frutta e verdura che costa solo 29, 95 euro, uno spazzolino elettrico a 4,95 ma anche tanto abbigliamento a poco prezzo: felpe, maglie e pigiami.

Sconti del reparto Bio di Carrefour

Per un’alimentazione migliore è bene scegliere anche i prodotti biologici, realizzati senza l’uso di pesticidi (secondo le norme europee). Moltissimi prodotti Bio saranno scontati al 20%, come vediamo dal volantino: carote bio a 1,39 euro, melanzane a 2,99 euro e fagioli borlotti o cannellini (240g) a soli 0,79 centesimi.