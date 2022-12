Offerte di Capodanno 2022 da Trony: sfoglia il volantino, le promozioni fino al 6 gennaio

Anche se il Natale è andato, le promozioni non si fermano. Da Trony è infatti possibile approfittare di tutta una serie di sconti che fanno parte della promozione “A Natale siamo tutti più Trony”. Gli sconti sono attivi solo online e saranno validi fino al 6 gennaio, offrendo l’occasione ai clienti di portarsi a casa solo il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili! Cosa state aspettando a dare un’occhiata? Di seguito alcuni dei prodotti in promozione.

I prodotti in promozione da Trony

Per quel che riguarda i prodotti in promozione segnaliamo la smart tv Toshiba 24WA2063DAI a 159 euro invece che a 199. Seguono poi: il televisore LG UHD 4K da 43 pollici a 335 euro e un Samsung QLED a 569 euro invece che a 749 come da listino. Andando verso la fascia alta troviamo invece il televisore LG OLED da 65 pollici a 1.760 euro e il Panasonic TX- 55Jz1500E a 1.099 euro invece che a 1.499.

Computer e telefonini

Passando invece ai computer e telefonini troviamo: l’Asus VivoBook a 549 euro invece che a 669 euro, l’Asus ROG Strix a 1.269 euro invece e, infine, l’Asus Zen Book OLED a 1.499 euro invece che a 1.649 euro. Terminiamo la nostra breve rassegna con i telefonini. Anche su quest’ultimi è possibili usufruire di interessanti sconti. Segnaliamo ad esempio: il Samsung Galaxy a 53 5G a 389 euro invece che a 529 euro o ancora, il Samsung Galaxy S22 da 128 GB a 899 euro invece che a 1.276 euro.