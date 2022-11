Volantino Trony ‘Sconti Frizzanti’: prodotti in offerta fino all’11 novembre 2022

Nuovo volantino Trony con “Sconti frizzanti” con prodotti in promozione a partire da oggi 5 novembre fino all’11 novembre prossimo. Una serie di offerte disponibili sono online: notebook, smartphone, tv led, nanocell, friggitrici e vaporiere, smartwatch, cucine, deumidificatori, computer fissi, aspirapolveri e tanto altro ancora.

Tantissime offerte

Tra gli smartphone è disponibile al 13 per cento di sconto il TCL 3051, il Realme 9 4G, l’Oppo A54S, il Brondi Amico Smartphone al 30 per cento di sconto. Tanti anche i notebook, tra i quali, un Hp 255 G8 a 579 euro invece che a 649 euro; Un Acer a Spire 5 A515-45 R7LJ al 19 per cento di sconto e una vasta gamma di televisori al led con sconti dal 20 al 27 per cento, ma anche aspirapolveri con sconti fino al 50 per cento. Per poter consultare tutte le offerte del volantino “Sconti Frizzanti” di Trony basta accedere al sito internet della catena italiana di negozi specializzati nella vendita di elettrodomestici, prodotti di elettronica, informatica e telefonia.