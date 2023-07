Odore sgradevole e persistente di urina in bagno? Risolvi con una mossa

Come eliminare quell’odore sgradevole e persistente di urina in bagno? Ci sono dei rimedi che risolvono immediatamente il problema.

Tutti noi sappiamo che il bagno è una delle zone della casa dove si accumula molto sporco e luogo da dove arrivano odori sgradevoli.

Anche pulendo a fondo, l’odore dell’urina resta nell’aria per lungo tempo, creando un’atmosfera non propriamente gradevole.

In questo articolo scopriremo alcune tecniche molto semplici che renderanno questi cattivi odori un lontano ricordo. Il tuo bagno, in questo modo, sarà fresco e igienizzato.

Come eliminare l’odore sgradevole e persistente di urina in bagno

Il bicarbonato di sodio è la soluzione ideale per eliminare definitivamente quell’odore poco gradevole dell’urina.

Vuoi sapere come? Basta creare una miscela semplice ma molto efficace mettendo insieme due tazze di acqua tiepida con una mezza tazza di bicarbonato di sodio.

Il prossimo passo che devi compiere è iniziare a spruzzare la soluzione nelle zone in cui l’odore è particolarmente pungente.

Fatto questo, non ti resta che attendere per almeno 15 minuti prima di risciacquare il tutto utilizzando acqua tiepida. Non dimenticare di asciugare le zone interessate con un asciugamano, magari usato.

Un altro ingrediente veramente eccezionale è l’aceto bianco. Di solito lo usi per condire l’insalata o altro, ma è anche ottimo altrove perché è estremamente efficace nell’allontanare gli odori sgradevoli.

Non sai il motivo? Semplicemente perché contiene acido acetico, un elemento veramente potente!

Questa tecnica è molto semplice, poiché devi soltanto unire quantità uguali di acqua e aceto bianco all’interno di un flacone spray.

Poi applica la soluzione ottenute nelle zone in cui l’odore di urina diventa fastidioso, lasciando riposare almeno per qualche minuto.

Come per la tecnica precedente, armati di pazienza, inizia a sciacquare l’area con acqua tiepida e, sempre con un asciugamano usato, asciuga tamponando delicatamente.

Ecco il turno del succo di limone, un agrume che possiede potenti proprietà disinfettanti, rendendolo un valido alleato nel cacciare via gli odori di urina.

Devi soltanto spremere due limoni per estrarre il succo e inserirlo in un flacone spray.

Inizia a spruzzare la soluzione di succo di limone nella toilette, e lascia che agisca per circa 10 minuti. Cosa devi fare dopo? Semplice: sciacquare tutta la zona con acqua tiepida e il gioco è fatto.

Ma non finisce qui! Le caratteristiche antibatteriche e antimicotiche degli oli essenziali sono conosciuti in tutto il mondo, in particolar modo l’olio di lavanda e l’olio dell’albero del tè.

Hai, insomma, altri validi alleati per lo sgradevole odore di urina. Metti insieme alcune gocce di olio essenziale con acqua in un flacone spray, lo applichi nelle zone dove l’odore è pungente e lasci riposare per circa 10-15 minuti prima di risciacquare e asciugare come spiegato in precedenza.

Altri metodi efficaci

E se ti dicessi che i fondi di caffè sono molto efficaci per eliminare gli odori sgradevoli dell’urina, sostituendoli con un delizioso aroma?

Se non ci credi, prova a cospargere uno o due cucchiaini di fondi di caffè dentro il tuo bagno, lasciarli riposare per 15 minuti e poi, come al solito, risciacquare e asciugare.

Se sei curioso di conoscere altro, allora ecco un modo per creare pillole deodoranti fatte in casa.

Gli ingredienti che ti servono per questa miscela sono 1 tazza di bicarbonato di sodio, 6 cucchiaini di succo di limone e 2 cucchiai di olio essenziale.

Devi combinarli tutti insieme, incorporando nel mix il perossido di idrogeno, che è ciò che comunemente viene chiamato acqua ossigenata.

Devi un po’ darti al modellismo per preparare l’impasto, che deve essere in piccole porzioni sferiche. Non puoi usarle subito perché hanno bisogno di riposare per una notte. Al mattino, prendi le palline ottenute, le getti nel water e tiri lo sciacquone.

Per finire, ecco un altro metodo efficace per eliminare gli odori sgradevoli in bagno: piante capaci di assorbire l’odore dell’urina.

Stiamo parlando di piante di bambù o di ragno, che sono di solito utilizzate proprio per questo scopo in quanto hanno la capacità di purificare l’aria e di assorbire completamente tutto ciò che percepisci come sgradevole in presenti aria.

I pericoli che si annidano nei bagni pubblici

Se scegli un bagno pubblico per fare i bisogni, ma non prendi le dovute precauzioni, sappi che puoi andare incontro a un rischio enorme.

In questi luoghi, di solito, sono annidati vari batteri, di cui alcuni poco raccomandabili. Ti citiamo soltanto alcuni nomi: Escherichia coli, Shigella, Prevotella, Streptococcus, Propionibacterium e Staphylococcus.

Come se non bastasse, potresti avere un incontro con dei funghi, come la Candida albicans e l’Epidermophyton. Ci sono anche virus stagionali come l’influenza e l’epatite A che potrebbero crearti problemi di salute

Per tua fortuna, nella maggior parte dei casi, le infezioni che puoi beccarti nei bagni pubblici non sono generalmente gravi.

Ciò è vero se hai un sistema immunitario molto forte. Nel caso in cui non fosse così, il tuo “incontro” potrebbe rivelarsi spiacevole.

Ci sono due tipi di batteri che popolano comunemente l’intestino umano e che si chiamano Escherichia coli e Shigella.

Se hai la sfortuna di infettarti con l’Escherichia coli, potresti avere un disturbo noto come la “diarrea del viaggiatore” oppure un’infezione del tratto urinario.

D’altra parte, la Shigella è conosciuta per la sua capacità di causare dissenteria bacillare quando si propaga eccessivamente nel tratto intestinale.

Quindi, quando entri in un bagno pubblico e entri a contatto con tutte le superfici possibili, ricorda di non toccarti viso o altri parti del corpo e di lavare accuratamente le mani dopo che hai finito.