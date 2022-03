Offerte Ipercoop, il nuovo volantino dal 10 al 23 marzo 2022 (Pdf)

Volantino Ipercoop 10-23 marzo: ecco tutte le offerte! Nel 2022 c’è una nuova promozione da Ipercoop che vedrà ben 50 prodotti al 50%. Non solo: il volantino prevede uno sconto del 25% sui prodotti Libera Terra, oltre che la promo Pulizia Casa e una anche sul Confort. Alimenti, abbigliamento, intimo, biancheria per la casa e molto altro. Scopriamole insieme.

Volantino Ipercoop 10-23 marzo: le offerte

Facciamo qualche esempio interessante: la confezione da 8 vasetti dello yogurt Yomo Intero a 1,99 euro, i biscotti Plasmon a 2,89 euro, la tavoletta di cioccolato Novi da 200 g a 0,99 euro e, ancora, parlando dei prodotti Libera Terra: i frollini Bio arancia e fave di cacao, il succo di arancia rossa BIO, la passata di pomodoro Siccagno BIO, la pasta integrale BIO. Vediamo ora qualche proposta non inerente al cibo: anticalcare Viakal al 30% di sconto per i soci Coop e panni in microfibra al 40% in meno, giusto per fare un paio di esempi. Potete visionare qui l’intero volantino.

