Offerte Trony, arrivano gli “Sconti Spaziali”: il nuovo volantino fino all’11 marzo 2022

Offerte Trony. Arrivano i ”saldi tech”, e molti sono gli oggetti tecnologici di ultima generazione che saranno in offerta a prezzi spaziali: smartphone, smart tv, gli elettrodomestici grandi e piccoli, gli smartwatch e molto altro ancora. Con Trony, inoltre, c’è l’opportunità di effettuare un acquisto rateale a costo zero, con possibilità di dividere il pagamento in 20 comode rate con una spesa minimo di 399 euro. Senza contare la possibilità di sfruttare anche il bonus tv nel caso tra i vostri nel cassetto ci fosse una bella televisione schermo piatto. Scopriamo ora, insieme, le offerte per questa stagione.

Gli smartphone nelle offerte di Trony

Cominciamo, a questo punto, dagli smartphone della famiglia Samsung, con il nuovissimo Galaxy FE, venduto a soli 449 euro al posto di 569, quindi con uno sconto di ben 120 euro netti. Per la casa Apple, invece, l’iPhone 13 da 128 gigabyte nella versione “standard”, ha il prezzo di 943 euro, un po’ più caro ma comunque scontato rispetto alla norma.

Valide fino all’11 marzo

Molto interessante anche la promozione di Trony sui portatili, sempre rimanendo in tema Apple, a cominciare dal modello Macbook Air M1 con storage da 256 gigabyte, in vendita al prezzo di 1.159 euro, e acquistabile su Amazon a 999 euro. Tornando agli smartphone di ultima generazione, e concludendo, segnaliamo anche il Tcl 30+, venduto a soli 229 euro.

SmartTv

Diamo spazio, ora, alle smartTV. La prima che vi proponiamo è senza dubbio il Toshiba da 43 pollici a 449 euro, davvero imperdibile per rapporto qualità-prezzo. Da non sottovalutare neppure l’ultimo LG, sempre da 43 pollici a 479 euro, 30 euro in più. Saliamo, invece, a 599 euro per uno schermo Tcl da 50 pollici, e occhio anche all’interessante promozione su un’altra televisione a marchio LG, sempre da 50 pollici, venduto da Trony a 649 euro.