Offerte Unieuro, le migliori promozioni per smartphone e smart tv nel nuovo volantino di marzo 2022

Offerte Unieuro: ecco le offerte del volantino “Sconti Batticuore”, valido dal 1° marzo al 13 dello stesso mese. Tantissimi i prodotti in promozioni e di vario tipo, con sconti incredibili: anche fino al 50%. Non solo: per ciò che, comunque, resterebbe un po’ più costoso ci sarà la possibilità di suddividere il pagamento in rate mensili a tasso zero. Scopriamo insieme alcune delle offerte più allettanti.

Offerte Unieuro: ecco gli imperdibili sconti

L’elettronica è sicuramente il cavallo di battaglia con il Redmi Note 11 di Xiaomi, provvisto di auricolari in omaggio, a un prezzo davvero incredibile. Ma la Samsung non è da meno con una promo che riguarda, tra gli altri, il Galaxy A525. E ancora: in offerta anche le AirPods 2 della Apple e HP Essential 255 G8. Non solo telefonia: arrivano in offerta anche le smart TV con LG di ultima generazione tra cui gli OLED, il cui modello da 43” si trova a 899 euro. Per scoprire tutte le altre imperdibili offerte non vi resta che sfogliare il volantino.

Leggi anche: Offerte tech, volantino Sotto Costo Expert: sconti fino al 9 marzo 2022