Orchidea vivace e rigogliosa, solamente se la innaffi in questo modo: come fare

Ecco svelati i trucchi per innaffiare nel modo giusto le orchidee e avere sempre piante rigogliose.

Le orchidee, vanno curate e innaffiate nel modo corretto per farle durare a lungo. Questi pregiati e bellissimi fiori da interni, sono da sempre molto apprezzati. In modo migliore per avere delle orchidee in perfetta salute, consiste nel prestare molta cura alla fase d’innaffiatura. Si tratta di fiori delicati che richiedono le giuste attenzioni. Come ogni pianta molto esigente, l’orchidea necessita di cure e attenzioni. Se si seguono i consigli qui elencati, è possibile avare splendide piante di orchidee.

Tutto sulle orchidee

Le orchidee, si contraddistinguono per la raffinata bellezza dei suoi fiori. Esistono moltissime specie di orchidee, ma la maggior parte provengono dall’Asia e dal Sud America. La specie più nota è l’orchidea a forma di farfalla, che come ogni tipo di pianta necessita di cure specifiche. Le varietà di Orchidee più semplici da coltivare in casa sono il Dendrobium, la Phalaenopsis e la Cambria.

Il terriccio delle orchidee, dev’essere fatto da un mix di corteggia e altre sostanze. Il terreno ideale per le orchidee, va miscelato in modo da evitare ristagni d’acqua. Pure il vaso va scelto in modo da garantire la perfetta ventilazione e lo sviluppo dell’apparato radicale della pianta.

Tali piante perenni, dal portamento elegante e dai fiori variopinti, vanno curate e innaffiate nel modo giusto. Il processo dell’innaffiatura è fondamentale per il benessere delle orchidee. Le orchidee in genere vanno innaffiate con più frequenza nel periodo estivo, per cui pure ogni due giorni. Ciò che conta è verificare il suo substrato, se è totalmente asciutto allora ava innaffiata.

Come innaffiare le orchidee

Per prima cosa è importante sapere che il momento ideale per innaffiare le orchidee è il mattino presto. In inverno è sufficiente innaffiare le orchidee ogni cinque o dieci giorni, in base al substrato. I fiori è sempre meglio innaffiarli presto, in modo tale che durante la giornata l’acqua in eccesso possa evaporare del tutto. Il processo di evaporazione dell’acqua, dev’essere lento per non rovinare le piante.

In merito al tipo di acqua da usare per tale operazione, è di certo quella non troppo ricca di calcare e sopratutto a temperatura ambiente. L’acqua troppo fredda non andrebbe usata per innaffiare le piante di orchidee, per non causargli uno shock termico dannoso. Occorre fare attenzione a non bagnare le foglie della pianta, che potrebbero marcire o sviluppare malattie.

Il substrato delle orchidee è composto in gran parte da corteccia, per cui va ben bagnato. Secondo alcuni esperti vivaisti, le orchidee vanno innaffiate dal basso per immersione, secondo altri dall’alto. In ogni caso, è necessario evitare ristagni d’acqua che sono dannosi per la pianta. Un ottimo modo per bagnare le piante di orchidee, è quello d’immergere la pianta in una bacinella con dell’acqua fino a circa metà vaso.

Consigli per curare le orchidee

Mettendo in atto alcuni semplici consigli si possono avere bellissime orchidee. Per avere sempre orchidee perfette, sarebbe il caso di farle vivere in posti ben arieggiati e non esposti alla luce diretta.

Queste piante per interni, vivono bene a una temperatura di circa ventitré gradi, ma pure a temperature più elevate possono vivere bene, purché siano poste in zone ombreggiate e bene ventilate.

La luce è fondamentale per la corretta fioritura dell’orchidea. Per cui andrebbe evitata una luce eccessiva e diretta. La luminosità perfetta per far fiorire un’orchidea, è dietro una tenda dove la luce arriva filtrata. In generale, le orchidee prediligono le zone ombreggiate e fresche.

Per nutrire al meglio la pianta, in base al tipo di orchidea, meglio optare per un concime fatto da un mix di azoto, potassio e fosforo. Per avere piante rigogliose, i vasi più indicati sono quelli trasparenti con doppia parete e piccoli fori, per garantire una temperatura stabile e il perfetto drenaggio dell’acqua.