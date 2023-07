Orto, leva subito questa pianta dal giardino, è nociva: la usiamo in cucina

Con l’arrivo della bella stagione, molti di noi si dedicheranno al giardinaggio e all’orto. Meglio però prestare attenzione a questa pianta del giardino. É velenosa.

Mancano ancora pochissimi giorni all’inizio della primavera, e con l’arrivo della bella stagione, in molti torneranno a dedicarsi con passione ad alcuni hobby come il giardinaggio e la coltivazione di frutta e verdura nell’orto. Una passione alla quale possono dedicarsi non solo le persone che hanno la fortuna di possedere un pezzo di terreno da poter concimare, ma anche quelle che hanno a disposizione un balcone.

Sono sempre più, infatti, gli italiani che scelgono di far crescere pomodori e lattuga anche in città, proprio sul terrazzo dell’abitazione, avendo così a disposizione verdura fresca da poter mangiare in estate, godendo dei frutti della fatica fatta nei mesi precedenti. Tuttavia, è bene prestare attenzione a ciò che coltiviamo nel nostro orto cittadino o giardino.

C’è infatti una pianta in particolare, molto pericolosa per la nostra salute, e che a volte si confonde con le altre coltivazioni, ma che non ha nulla a che vedere con la bontà della verdura fresca. Anzi, se la mangiamo può darci non pochi problemi al nostro organismo, procurandoci malessere , risultando velenosa. Vediamo di quale verdura si tratta.

Attenzione alla verdura che coltiviamo nell’orto o in giardino: questa pianta è pericolosa

Avere un orto in casa è una grande comodità, poiché ci permette di coltivare la nostra frutta o verdura preferita e averla poi a portata di mano quando più ne abbiamo bisogno, pronta per essere messa in tavola e gustata con parenti e amici. Inoltre, dà grande soddisfazione poter mangiare qualcosa che abbiamo curato e contribuito a far crescere noi, con dedizione e pazienza. Ci sono alcune verdure, in particolare, che si prestano a essere coltivate anche in città, sul nostro balcone di casa.

Tra queste troviamo l’immancabile pomodoro, alimento principe della nostra dieta mediterranea, e che possiamo coltivare in diverse tipologie. La pianta ha bisogno di calore, quindi un terrazzo assolato andrà molto bene. Lo stesso dicasi per cetrioli e peperoni, anch’essi semplici e molto buoni, in grado di far parte di ottimi piatti, sia d’estate che d’inverno, benché il secondo sia di solito usato durante la stagione estiva, magari in insalata, vista la sua caratteristica di risultare molto dissetante. A volte, tuttavia, può capitare di ritrovarsi in mezzo ad altre coltivazioni anche degli “intrusi“.

Cos’è la lattuga selvatica e perché risulta dannosa per la nostra salute

Tra le verdure più coltivate e usate troviamo anche la lattuga, quella che usiamo di solito per preparare le nostre insalate, m ce n’è un particolare tipo che risulta nociva per la nostra salute: si tratta della cosiddetta lattuga virosa o selvatica.

Se ingerita, questa pianta provoca dei sintomi molto simili a quelli dell’oppio. Non a caso, nell’antichità, veniva usata proprio per conciliare il sonno e aiutare in caso di dolori. A risultare tossiche sono in particolare le venature bianchicce delle sue foglie. Meglio quindi prestare attenzione, e se si vede e si sente una foglia leggermente urticante, levarla via.