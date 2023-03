Oscar 2023, quali sono i film favoriti? Pronostici e quote scommesse. Partono le scommesse su quale potrebbe essere il film vincitore dell’Oscar in questo 2023. Seguendo le quote della Sisal, per i bookmakers le maggiori chance le avrebbe “Everything Everywhere All at Once”, dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Un film sul multiverso, che tra azione e suspence mostra ampia avanguardia nella tecnica di regia. Ecco perché un Oscar è scontato che lo vinca, con la quota di 1.10.

Cosa ci dicono le quote sugli Oscar 2023?

Se i bookmakers battezzano “Everything Everywhere All at Once” come vincitore sicuro, più incerto l’esito di altre pellicole. Con il titolo italianizzato “Niente di nuovo sul fronte Occidentale” (in inglese “All Quiet on the Western Front”), il regista Edward Berger prova a mettere in scena un film di guerra dai toni drammatici. Al suo interno vedremo protagonista l’attore tedesco Daniel Brühl, diventato famoso al grande pubblico con il Marvel Cinematic Univers nel ruolo del villain Barone Zemo. La quota per un Oscar, oggi, è di 12.00 .

A 16.00 sono quotate le vittorie di “The Fabelmans”, per la regia di Steven Spielberg, e “Gli spiriti dell’isola” (in inglese “The Banshees of Inisherin”, del regista Martin McDonagh e con protagonista Colin Farrell). Sugli starter parte molto indietro anche “Top Gun: Maverick”, risultato anche più bello del primo film con l’interpretazione di Tom Cruise. Cruise va a caccia del primo Oscar, in un’occasione ghiotta che è quotata a 20.00 secondo i bookmakers.

Partita incerta per altri titoli, che hanno oggettivamente deluso il pubblico nelle sale. Parliamo di “Avatar: la via dell’Acqua” (Avatar: the Way of Water), Tar ed Elvis. Nonostante grandi aspettative, rischiano di tornare a casa a “bocca asciutta” da questa premiazione. Con loro i bookmakers sono severissimi: quota a 50.00. Ancora più severi con i titoli di “Triangle of Sadness” (66.00) e “Women Talking” (100.00).