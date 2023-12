Panettone Iginio Massari: quanto costa e dove trovarlo a Roma

E’ iniziato il conto alla rovescia per Natale! Ancora poche ore e le famiglie si riuniranno per trascorre insieme le festività. E come sempre uno dei grandi protagonisti sarà lui, il panettone.

C’è chi lo compra artigianale (ma attenzione ai “falsi”), chi va a caccia dell’offerta migliore per accaparrarsi al miglior prezzo quello delle più note marche in commercio, chi si affida all’e-commerce. Ma in ogni caso il panettone – nell’eterna battaglia tra pro candiditi e contrari – sarà presente sulle tavole degli italiani anche in questo Natale 2023.

Che dire poi di quelli con il marchio di fabbrica dei noti chef e dei famosi pasticceri? E’ questo il caso ad esempio del famoso dolce creato dal maestro pasticcere Iginio Massari: sapete che è possibile trovarlo in vendita anche a Roma? Vediamo insieme dove è possibile acquistarlo e soprattutto quanto costa.

Dove comprare il panettone di Iginio Massari a Roma

Per quando riguarda il negozio l’indirizzo da segnare è quello di Via dei Due Macelli 61. Siamo in centro, vicini a Piazza di Spagna: è qui che potete trovare il pop up store di Iginio Massari, peraltro volto noto anche della tv considerando soprattutto le sue apparizioni nel noto talent di cucina per aspiranti cuochi Masterchef. Ebbene, il suo panettone – a dir poco leggendario – è disponibile in ben 43 varianti, da quello classico fino ai gusti più raffinati. C’è tempo fino al prossimo 6 gennaio 2024.

Ma non finisce qui. Sì perché in queste settimane altri due negozi sono stati aperti in altre zone della Capitale: nello specifico un punto di vendita si trova a Roma Termini, e l’altro a Roma Tiburtina, ovvero i due principali scali metro ferroviari della Città Eterna.

I prezzi 2023

Ma quanto costano i panettoni di Iginio Massari? Quello da un chilo ha un prezzo di 43 euro e con dieci euro in più si può comprare quello per il 50esimo anniversario. Quest’ultimo, un’edizione limitata, è un dolce ricoperto da una glassa di mandorle con cui nel 2022 il noto maestro pasticcere ha festeggiato per l’appunto i 50 anni di attività. Il panettone è anche arricchito con caramello e farcito con cubetti di cioccolato e canditi al mandarino.

Non solo Roma

Per chi non avesse invece la possibilità di recarsi presso i pop up store temporanei della Capitale vi ricordiamo che altri ne sono stati aperti in altre città di Italia. Nello specifico si trovano a:

Milano

Monza

Genova

Venezia Mestre

Venezia S. Lucia

Verona Porta Nuova

Reggio Emilia

Bologna

Pesaro

Ancona

Civitanova Marche

Pescara

Roma Termini

Piazza di Spagna

Roma Tiburtina

Napoli

In alternativa è possibile comprare il panettone, così come tutti gli altri dolci tipici di Natale e non, utilizzando lo shop online di Iginio Massari.