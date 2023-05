Paola Di Benedetto e Luigi Strangis sono fidanzati? Ultime news

Paola di Benedetto ha gli occhi a cuoricino? Si è nuovamente fidanzata? Stando ad alcune indiscrezioni sull’argomento, pare che la dolce metà della bella ed avvenente modella sia proprio Luigi Strangis. Ma è vera la soffiata? Certo, di recente i due hanno pubblicato diverse foto insieme e i rumors assicurano che tra i due non ci sia una semplice amicizia, ma qualcosa di molto più profondo.

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto si sono lasciati: ecco perché è già finita

Paola Di Benedetto ha una storia con Luigi Strangis?

Proprio nelle ultimissime ore, però, tutte le suggestioni create dal gossip sarebbero stato bloccate ed inibite dalla diretta interessata, che ha voluto fermare il flusso di informazioni prima che potessero deviare di troppo rispetto alla realtà dei fatti. Ma cosa ha detto? Stando a quanto recuperato in rete, l’ex Madre Natura del rinomatissimo programma Ciao Darwin non avrebbe alcuna relazione amorosa o sentimentale con Luigi Strangis, nessuna storia d’amore insomma, ma solamente una bellissima e platonica amicizia.

Il presunto flirt e i rumors

In molti, però, hanno voluto soffermarsi sul presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Luigi Strangis, nonostante tutto, e continuare cercare indizi. La notizia, del resto, ha occupato la cronaca rosa proprio nelle ultime ore. Ma, come anticipato, tutte le possibilità che tanto bene fanno al gossip. e tutti gli scenari possibili, sono stati smentiti proprio dalla donna, che ha deciso di smentire in prima persona e categoricamente tutte le voci di corridoio. Tutto quello che alimentava il presunto gossip è stato solamente il fatto che molti utenti del web hanno notato diversi avvistamenti dei due insieme, che pare sia però stato motivato dalla presenza di un amico in comune, un certo Mario. Ma tutto questo è bastato per alimentare le immaginazioni più sensibili e far scattare la presunta notizia di un flirt.

Arriva la smentita di Paola Di Benedetto

Ma, come lei stessa ha detto: “Adoro Luigi e c’è una bella amicizia tra noi, nient’altro!“. Queste le parole di Paola Di Benedetto arrivate nelle ultime ore e che mettono definitivamente a tacere qualsiasi altra obiezione. Il commento è arrivato a seguito della news data da Very Inutil People. Luigi Strangis, invece, dal canto suo, ha preferito non commentare nulla, anche perché il ragazzo è molto concentrato sulla sua carriera professionale.