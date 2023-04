Paola Di Benedetto lascia RTL 102.5: ecco perché e chi prenderà il suo posto

Paola di Benedetto è una delle conduttrici della famosa radio Rtl 102.5, che ha saputo per molto tempo tenere compagnia a tutti i viaggiatori, gli ascoltatori e gli appassionati del suo programma. Ma ora, arriva la sua comunicazione ufficiale, direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram: Paola Di Benedetto lascia la sua conduzione alla radio, ecco perché, continuate a leggere!

Paola Di Benedetto lascia RTL 102.5: perché?

La notizia non ha potuto se non lasciare con l’amaro in bocca molti fan della trasmissione di Rtl 102.5, che avevano trovato in lei un punto di riferimento nella radio grazie alla sua conduzione. Il messaggio arriva proprio nelle ultime ore, tra le sue stories di Instagram: ”Ringrazio dal profondo del mio cuore Rtl 102.5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la mia radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno di prendermi una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene. Paola.”

Paola di Benedetto chi è

Cerchiamo prima di ripercorre un attimo la sua vita e la sua carriera, ecco intanto una scheda riassuntiva su di lei per iniziare:

Nome completo: Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto Data di nascita: 08/01/1995

08/01/1995 Luogo di nascita: Vicenza

Vicenza Segno zodiacale: Capricorno

Capricorno Altezza: 1.73 m

1.73 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: conduttrice, modella, showgirl

conduttrice, modella, showgirl Data debutto: 2016

2016 Altre info: Star e vip

Star e vip Social: Facebook, Instagram, Twitter

Esordi e debutto professionale in radio e tv

Paola Di Benedetto debutta nel mondo dello spettacolo nel 2016, partecipando proprio alle selezioni di Miss Italia. Poi, subito dopo inizia a lavorare in televisione. Il suo primo ingaggio è quello del ruolo di Madre Natura, come molti ricorderanno data la sua bellezza, nella terz’ultima puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Poi, dopo un po’ di gavetta, entra a far parte anche del cast di Colorado, come ballerina. Nel 2018 è su Canale 5, quando partecipa come concorrente alla tredicesima edizione de L’Isola dei famosi, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Sbarca finalmente ad Rtl 102.5 nel 2021, quando la troviamo alla conduzione del format audio-visivo RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 su TV8. Nello stesso anno, sempre nel 2021, conduce anche Hot Factor su Sky Uno e TV8: un’appendice del talent show X Factor, che va in onda subito dopo la trasmissione e raccoglie le impressioni dei giudici dopo i live.