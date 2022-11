Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto si sono lasciati: ecco perché è già finita

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto si sono lasciati, eppure, la notizia del loro fidanzamento è di soli 15 giorni fa. La storia non sembra essere durata a lungo. Lei, speaker radiofonica, dopo la relazione finita con Rkomi sembrava aver ritrovato l’amore con Berrettini. Oggi la notizia della rottura.

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto si sono lasciati?

La relazione non era mai stata ufficializzata da Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto, ma stando alle anticipazioni del magazine Chi pare che la frequentazione si sia interrotta quasi agli inizi, dopo una breve vacanza insieme. «Il flirt è durato il tempo di un caldo weekend in Toscana», si legge. «Da quel momento lui è sparito e lei non l’ha presa bene».

Il campione di tennis ha da poco chiuso la relazione con la sua storica fidanzata e collega Ajla Tomljanovic, da lì in poi una serie di flirt: dalla modella Meredith Mickelson a Paola Di Benedetto. Quest’ultima invece ha chiuso i rapporti con il suo ex storico Federico Rossi, del duo musicale Benji & Fede, e in estate aveva iniziato a frequentare Mirko Martorana, Rkomi. Anche questa relazione è durata pochi mesi.

“Carriera o vita sentimentale? Per come sono fatta io non potrei mai scegliere – ha detto Paola su Instagram -. Così come un certo tipo di tranquillità nella mia vita sentimentale mi permette di performare meglio sul lavoro, allo stesso modo quando sono soddisfatta del mio lavoro, del quale non riuscirei mai a farne a meno, riesco a portare l’energia positiva anche nella mia vita sentimentale”.