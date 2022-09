Paola Ferrari, chi è il marito Marco De Benedetti: età, carriera, figli, Instagram, yatch

Tutto pronto il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, per la prima volta, anche la giornalista Paola Ferrari, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per il marito Marco De Benedetti.

Il successo di Marco De Benedetti come imprenditore

Marco De Benedetti è nato a Torino il 9 settembre del 1962 ed è un noto imprenditore e dirigente d’azienda, secondogenito di Carlo De Benedetti e Mita Crosetti. Nel 1984 si è laureato negli Stati Uniti in storia ed economia, poi ha conseguito un master in Business Administration ed è approdato a New York in una sorta di boutique finanziaria nel settore delle acquisizione. Nel 1990, invece, si sono aperte le porte della Olivetti, la società di Ivrea in cui il padre Carlo era azionista e presidente.

Il lavoro alla Olivetti

Marco ha iniziato così ad occuparsi di marketing ed è diventato braccio destro di Elserino Piol, poi nel 1992 gli è stata affidata la responsabilità delle attività di tlc del gruppo. E ha partecipato alla nascita di Omnitel.

The Carlyle Group

Appassionato di macchine, nel 2005 è ritornato nel mondo della finanza ed è diventato managing director e co-head dell’Europe Buyout Group di the Carlyle Group, una società internazionale di asset management. Nel 2017, tra l’altro, il padre gli ha affidato la presidenza della Gedi, la società editoriale nata poco prima dalla fusione del gruppo L’espresso con la Stampa e il Secolo XIX.

I morti per l’amianto

Marco De Benedetti nel 2015 è stato prosciolto, insieme al fratello Rodolfo, riguardo ai morti causati dall’amianto alla Olivetti. Il padre, invece, è stato rinviato a giudizio e condannato nel luglio del 2016.

Il matrimonio con Paola Ferrari

Nel 1997, ad aprile, l’imprenditore ha sposato la giornalista Paola Ferrari. E dal loro amore sono nati due figli.